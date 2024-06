Αντιηλιακά : Πότε δεν είναι αποτελεσματικά – Τι πρέπει να προσέχουμε

Το αντιηλιακό μας προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου, που προκαλεί εγκαύματα και καρκίνο του δέρματος, γι΄αυτό και δεν λείπει ποτέ από την τσάντα της θαλάσσης. Πότε όμως δεν είναι αποτελεσματικό και μας αφήνει εκτεθειμένους;

Η συνήθεια αποθήκευσής τους στο πορτμπαγκάζ, ή στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου μέχρι την επόμενη φορά που θα χρειαστεί, υποβαθμίζει τα συστατικά και τις χημικές ουσίες που περιέχουν. Το ίδιο ισχύει και όταν παραμένουν κάτω από τον ήλιο στην παραλία επί ώρες.

Αυτό συμβαίνει γιατί όταν ένα αντηλιακό εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες για πολλές ώρες, τότε η ζέστη αποδομεί τα ενεργά συστατικά του γρηγορότερα, με συνέπεια να χάνει την αποτελεσματικότητα του. Η μείωση της αποτελεσματικότητάς τους κάτω από αυτές τις συνθήκες, έχει επιβεβαιωθεί άλλωστε και από μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Academy of Dermatology.

«Αν και δεν “χαλάνε” τα αντιηλικά σε μια μέρα, η επαναλαμβανόμενη αυτή πρακτική δεν τα διατηρεί στην καλή κατάσταση που έχουν κατά την αγορά τους», τονίζει ο Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου.

Πώς να διατηρήσω το αντηλιακό μου περισσότερο;

Για να συντηρηθούν τα συστατικά του αντηλιακού πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και σκοτεινό μέρος. Εξάλλου η ημερομηνία λήξης ισχύει μόνο όταν ακολουθούνται αυτές τις οδηγίες.

Η αποθήκευσή του μέσα στο αυτοκίνητο, στο οποίο αναπτύσσονται θερμοκρασίες πάνω από 60 βαθμούς Κελσίου δεν ενδείκνυται. Είναι καλύτερο να τοποθετείται στην τσάντα χειρός, ώστε να είναι ευχερής η τακτική χρήση και επανάληψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στην παραλία, το αντηλιακό πρέπει να τυλίγεται σε μια βρεγμένη, κατά προτίμηση, πετσέτα και να παραμένει στη σκιά, π.χ. κάτω από ομπρέλα. Εναλλακτικά, μπορεί να μπει σε ισοθερμική σακούλα τροφίμων μαζί με μια παγοκύστη.

Εάν υπάρχει φορητό ψυγείο, η τοποθέτησή του μέσα σε αυτό είναι ακόμα καλύτερη λύση για τη διατήρηση στην αρχική του κατάσταση.

Πώς είναι ένα αλλοιωμένο αντηλιακό;

Η διάρκεια ζωής των αντηλιακών δεν ξεπερνά συνήθως τα 2 έτη και είναι ασφαλή για χρήση όταν διατηρούν το χρώμα, την οσμή και την υφή τους αναλλοίωτη.

Όταν δεν συντηρούνται όπως πρέπει, το χρώμα γίνεται σκουρότερο και μυρίζουν δυσάρεστα. Τα συστατικά τους διασπώνται, χάνεται η ενιαία υφή τους (ορυκτά αντηλιακά) και γίνονται υδαρή (χημικά αντηλιακά).

Επομένως, όταν ένα ή περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά μεταβληθούν, το αντηλιακό όχι μόνο είναι αναποτελεσματικό αλλά και επιβλαβές και πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως.

«Η επιλογή του αντηλιακού είναι προσωπική υπόθεση. Πρέπει να επιλέγεται αυτό που ταιριάζει στο δέρμα και δεν του δημιουργεί πρόβλημα. Αλλά το σημαντικότερο είναι να ταιριάζει στις προτιμήσεις του χρήστη, προκειμένου να το χρησιμοποιεί τακτικά και σωστά, καθημερινά!

Μόνο έτσι διατηρείται το δέρμα υγιές, λαμπερό και προστατευμένο, στο μέτρο του δυνατού.

Τα ύποπτα σημάδια

Πρέπει να τονισθεί ότι η εφαρμογή αντηλιακού περιορίζει τον κίνδυνο φωτογήρανσης και καρκίνου, αλλά δεν τον εξαλείφει. Επομένως, οποιοδήποτε σημάδι εμφανιστεί στο δέρμα που μοιάζει ύποπτο, ή μια υπάρχουσα ελιά αλλάξει μέγεθος, σχήμα, χρώμα, υφή θα πρέπει να ελέγχεται αμέσως από δερματολόγο, προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη διάγνωση.

Με τη βοήθεια του δερματοσκοπίου εξετάζεται ένας-ένας σε μεγέθυνση, ώστε να αναγνωριστούν αμέσως οι σπίλοι που παρουσιάζουν αλλοιώσεις και να αντιμετωπιστεί ταχύτατα η τυχόν κακοήθεια.

«Είναι μια ανώδυνη εξέταση που δε πρέπει να γίνεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, αλλά και προληπτικά, αφού με τη δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων και σύγκρισης που παρέχει εντοπίζονται αλλοιώσεις που με γυμνό μάτι δεν θα γίνονταν αντιληπτές και έτσι αποφεύγονται δυσάρεστες εξελίξεις», καταλήγει ο δρ Στάμου.

