Το βράδυ της Τρίτης άρχισαν να κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που ανέφεραν ότι πέθανε ο Νόαμ Τσόμσκι. Διάφορα μέσα ενημέρωσης, έχουν μεταδώσει την είδηση για τον θάνατο του Νόαμ Τσόμσκι, ενώ η είδηση «πέρασε» και στη Wikipedia, αλλά μετά αναιρέθηκε η αλλαγή.

Ο Τσόμσκι, σύμφωνα με το Folha, βρίσκεται σε νοσοκομείο του Σάο Πάολο, όπου ζούσε με τη σύζυγό του από το 2015.

Πάντως, ΜΜΕ έχουν δημοσιεύσει ότι επικοινώνησαν με τη σύζυγο του Νόαμ Τσόμσκι και αναφέρουν πως ενημερώθηκαν ότι η είδηση για τον θάνατό του είναι ψευδής.

«Οι αναφορές ότι ο Νόαμ Τσόμσκι πέθανε είναι “ψεύτικες”, μου λέει η σύζυγός του Βαλέρια» αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ο Chris Looft, δημοσιογράφος του ABC. «Είναι καλά» φέρεται να είπε στον ίδιο η Βαλέρια Τσόμσκι.

Reports Noam Chomsky has died are "FAKE," his wife Valeria tells me. "He is well"

«Ο Τσόμσκι δεν έχει πεθάνει. Μόλις μίλησα με τη Βαλέρια, τη σύζυγό του» ανήρτησε αντίστοιχα ο Cauê Seigner Ameni, Βραζιλιάνος δημοσιογράφος.

«Ο Νόαμ Τσόμσκι είναι ζωντανός! Στις 3:41 μ.μ. σήμερα, 18 Ιουνίου 2024, η σύζυγός του, Βαλέρια, μου επιβεβαίωσε ότι η υγεία του Νόαμ Τσόμσκι βελτιώνεται. Οι φήμες για το θάνατό του είναι ψευδείς» ανήρτησε στο Χ ο Jose M. Santana, επιστημονικός συνεργάτης του MIT.

Ο ίδιος ανήρτησε και το σχετικό screenshot από τη συνομιλία του με τη Βαλέρια Τσόμσκι στο WhatsApp.

🔴| NOAM CHOMSKY IS ALIVE



It is incredible and paradoxical that an intellectual as brilliant, prolific, and profound as Noam Chomsky, who in his seminal work "Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media" exposed the capacity of the media to distort reality and… pic.twitter.com/nWEr8fg4Pe