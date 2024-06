ΗΠΑ: Το CNN «έκοψε» στον αέρα εκπρόσωπο του Τραμπ (Video)

Το CNN αναγκάστηκε να «κόψει» εκπρόσωπο της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ την ώρα ζωντανής συνέντευξης, καθώς καταφέρθηκε σε συναδέλφους της.

Το CNN έκοψε την εκπρόσωπο της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, Καρολάιν Λίβιτ, από τον αέρα το πρωί της Δευτέρας, σήμερα, λίγες ημέρες πριν το δίκτυο φιλοξενήσει το πρώτο ντιμπέιτ μεταξύ του υποψήφιου και πρώην προέδρου, και του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Η παρουσιάστρια Κέισι Χαντ, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της συνέντευξης, αφού ρώτησε τη Λέιβιτ ποια είναι η στρατηγική του Τραμπ στο επικείμενο ντιμπέιτ, αναγκάστηκε να σταματήσει τη συνέντευξη όταν η εκπρόσωπος του πρώην προέδρου άρχισε να κατηγορεί συναδέλφους της παρουσιάστριας.

CNN host Kasie Hunt CUTS THE FEED on Trump Campaign Spokeswoman for calling out Jake Tapper for his anti-Trump bias ahead of the debate. They hate the truth. pic.twitter.com/5TwmUby54l

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλά προετοιμασμένος ενόψει των ντιμπέιτ της Πέμπτης. Σε αντίθεση με τον Τζο Μπάιντεν, δεν χρειάζεται να κρύβεται και να έχει τους συμβούλους του να του λένε τι να πει. Ο πρόεδρος Τραμπ ξέρει τι θέλει να πει», είπε η Λίβιτ.

Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος σημείωσε ότι η σκηνή του ντιμπέιτ θα είναι πιθανότατα ένα «εχθρικό περιβάλλον» για το αφεντικό της – και κατηγόρησε τους συντονιστές του CNN, τους συμπαρουσιαστές Τζέικ Τάπερ και Ντάνα Μπας, για μεροληπτική στάση στο παρελθόν.

You come on my show, you respect my colleagues. Period. I don’t care what side of the aisle you stand on, as my track record clearly shows.