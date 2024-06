Τουρκία: Συνεχίζει τον χαβά της – Νέα Navtex στην ανατολική Μεσόγειο σε περιοχή που βαφτίζει «τουρκική υφαλοκρηπίδα»

Επιμένει η Τουρκία στη συστηματική αμφισβήτηση των ελληνικων κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με αφορμή τις εργασίες του ιταλικού ερευνητικού C/S TELIRI, η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα, νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Κρήτης, και μέρος της κυπριακής υφαλοκρηπίδας, δυτικά του νησιού.

Στην NAVTEX 0615/24 που εξέδωσε λίγο, πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, η Τουρκία αναγγέλλει τις εργασίες πόντισης καλωδίου για τηλεπικοινωνίες από το C/S TELIRI, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για περιοχή της «τουρκικής υφαλοκρηπίδας».

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0615/24 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 28-06-2024 23:45)

MEDITERRANEAN SEA

1. CABLE LAYING OPERATION, BY C/S TELIRI (IMO 9105889) BETWEEN 29 JUN-21 JUL 24 IN THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN AREA BOUNDED BY;

34 02.53 N – 027 14.13 E

33 56.78 N – 031 21.55 E

33 56.06 N – 031 24.88 E

33 57.80 N – 031 30.53 E

34 33.49 N – 031 20.07 E

34 41.59 N – 030 09.03 E

34 45.98 N – 028 50.21 E

34 32.85 N – 027 45.01 E

34 18.50 N – 027 25.61 E

34 06.07 N – 027 09.88 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 212059Z JUL 24.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του συνεδρίου της ακροδεξιάς AfD στο Έσεν

Βίκτορ Ορμπάν: Ο πολέμιος των Βρυξελλών επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δίκη των «Panama Papers»: Η δικαιοσύνη του Παναμά αθώωσε τους 28 κατηγορούμενους