ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 13:32
05.08.2024 12:28

Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Πώς είχε αντιδράσει ο πατέρας της όταν έμαθε για τη σχέση της με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον

Άγνωστες πτυχές της ζωής της Ελίζαμπεθ Τέιλορ φέρνει στο φως νέο ντοκιμαντέρ το οποίο -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνει ένα απόσπασμα από συνέντευξη της ηθοποιού που δεν έχει προβληθεί ποτέ ξανά.

Με τίτλο «Elizabeth Taylor: The Lost Tapes», στο ντοκιμαντέρ του HBO ακούμε την Ελίζαμπεθ Τέιλορ να μιλά με τον αείμνηστο ρεπόρτερ Ρίτσαρντ Μέριμαν σε μια συνέντευξη η οποία χρονολογείται μεταξύ του 1964 και 1965.

Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός αναφέρεται στην αντίδραση που είχε ο πατέρας της, Φράνσις Λεν, όταν έμαθε για τη σχέση που είχε στο παρελθόν και συγκεκριμένα, το 1962 με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον.

Όπως λέει, όταν κυκλοφόρησε η είδηση, η ηθοποιός δέχτηκε πολλά αρνητικά σχόλια, αφού λίγο καιρό πριν, είχε παντρευτεί τον τέταρτο σύζυγό της, Έντι Φίσερ, ενώ ο Μπέρτον ήταν παντρεμένος με την Σίμπιλ Κρίστοφερ.

Το παράνομο ειδύλλιό τους ξεκίνησε στα γυρίσματα της ταινίας «Κλεοπάτρα» του 1963, στην οποία πρωταγωνίστησε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Μπάρτον ως ο Μαρκ Άντονι.

«Η εφημερίδα του Βατικανού είχε κυκλοφορήσει ένα άρθρο που έλεγε ότι ήμουν τόσο απεχθής που θα έπρεπε να μου πάρουν τα παιδιά μου, μια επίθεση που πραγματικά με έκανε να κάνω εμετό» αναφέρει στο ντοκιμαντέρ.

Ωστόσο, και η αντίδραση του πατέρα της δεν ήταν καλή, καθώς μόλις πληροφορήθηκε για τον παράνομο δεσμό του και το «σκάνδαλο», την αποκάλεσε «πόρ@@»

Αφού οι δυο τους χώρισαν τους συζύγους τους, παντρεύτηκαν το 1964 κι έπειτα από 10 χρόνια γάμου, το 1974, αποφάσισαν να χωρίσουν. Αν και έγινε μια προσπάθεια επανασύνδεσης το 1975, τελικά δεν ευδοκίμησε με τους δυο τους να ακολουθούν εν τέλει, ξεχωριστούς δρόμους.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

