Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Τα εγγόνια της συνεχίζουν τον αγώνα κατά του AIDS

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ ξεκίνησε μία σπουδαία καριέρα στο Χόλιγουντ, όταν ήταν μόλις 10 χρόνων, αλλά ήταν το ακούραστο έργο της για την ευαισθητοποίηση για τον ιό AIDS / HIV που την έκανε περισσότερο υπερήφανη.

«Μιλούσε για αυτό ως κάτι που της έδινε την αίσθηση του σκοπού» δήλωσε η εγγονή της, Ναόμι Ουίλντινγκ στο περιοδικό People.

Αγαπούσε την καριέρα της, αλλά όταν ανακάλυψε την ακτιβιστική δράση με στόχο την ενημέρωση για το AIDS/HIV έγινε το πάθος της, τόνισε.

Η ηθοποιός του Χόλιγουντ συμμετείχε στον αγώνα κατά του AIDS το 1985 και δραστηριοποιήθηκε ακόμη πιο ενεργά όταν πέθανε ο φίλος και συνάδελφός της, Ροκ Χάτσον από επιπλοκές του AIDS το 1985 σε ηλικία 59 ετών.

Η ηθοποιός συνέβαλε στην ίδρυση του Αμερικανικού Ιδρύματος για την έρευνα για το AIDS και βοήθησε να συγκεντρωθούν χρήματα για αυτό. Το 1997 η Ελίζαμπεθ Τέιλορ δήλωσε: «Χρησιμοποιώ τη φήμη μου τώρα όταν θέλω να βοηθήσω μια υπόθεση ή άλλους ανθρώπους».

Σύμφωνα με το περιοδικό, το ίδρυμα The Elizabeth Taylor AIDS Foundation υποστηρίζει το AIDSWatch 2019 εκδήλωση που φέρνει κοντά εκατοντάδες ανθρώπους που ζουν με HIV και τους συμμάχους τους με μέλη του Κογκρέσου και τα ενημερώνουν για τους τομείς προτεραιότητας και είναι η πέμπτη χρονιά που συνεργάζεται με το AIDS United για το διήμερο γεγονός στην Ουάσιγκτον.

Η Ναόμι Ουίλιντινγκ 43 ετών, μαζί με άλλα εγγόνια της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν ζωντανή την κληρονομιά της πρωταγωνίστριας.

«Μας κάνει να αισθανόμαστε σαν να είμαστε μέρος της κοινότητας, που είναι πραγματικά σημαντικό για μας» είπε.

Τα εγγόνια της Ελίζαμπεθ Τέιλορ μαζί με τους πρέσβεις του Ιδρύματος που φέρει το όνομά της, θα ζητήσουν από το Κογκρέσο «να ελέγχει την προεδρία των ΗΠΑ όσον αφορά το στόχο που έχει θέσει να τερματίσει την επιδημία μέχρι το 2030».

