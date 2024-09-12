Γαύδος: Διάσωση 38 μεταναστών – Τους περισυνέλεξε δεξαμενόπλοιο

Κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε η ενημέρωση για κίνδυνο που αντιμετώπιζαν 38 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος νότια της Γαύδου.

Τους μετανάστες περισυνέλεξε, αρχικά, δεξαμενόπλοιο που έπλεε στην περιοχή.

Στη συνέχεια οι 38 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού που τους μετέφερε στη Γαύδο.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4-5 μποφόρ.

