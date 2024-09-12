search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 16:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2024 08:45

Γαύδος: Διάσωση 38 μεταναστών – Τους περισυνέλεξε δεξαμενόπλοιο

12.09.2024 08:45
limeniko_new

Κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε η ενημέρωση για κίνδυνο που αντιμετώπιζαν 38 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος νότια της Γαύδου.

Τους μετανάστες περισυνέλεξε, αρχικά, δεξαμενόπλοιο που έπλεε στην περιοχή.

Στη συνέχεια οι 38 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού που τους μετέφερε στη Γαύδο.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4-5 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης:

Θάνατος 19χρονου στη Χαλκιδική: «Λουκέτο» στην εταιρεία που πιστοποίησε το μοιραίο λούνα παρκ (Video)

Φαρμακεία: Κλειστά το Σάββατο λόγω της εορτής του Τιμίου Σταυρού

Πτολεμαΐδα: Νεκρά ψάρια στις όχθες του τεχνητού φράγματος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
serbia_tsoukalas_3012_1460-820_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σερβία: Συγκλονίζει ο προπονητής του Γιάννη Τσουκαλά – «Ήμασταν τέσσερα άτομα και τρώγαμε ξύλο από 100» (videos)

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

eurostar 443- new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στη σήραγγα της Μάγχης: Διακόπηκαν τα δρομολόγια του Eurostar λόγω τεχνικών προβλημάτων – Θα επανέλθουν σταδιακά, ανακοίνωσε η εταιρεία

putin 449- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ο στρατός μας ξέρει πώς και πότε να αντιδράσει», διαμηνύει το Κρεμλίνο, μετά την επίθεση στην κατοικία του Πούτιν

kosmos ellada – 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κάπα Research: Εφιάλτης το σούπερ μάρκετ – Προβληματισμός για AI και στεγαστική κρίση- Απαξίωση του πολιτικού συστήματος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

danikas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δανίκας και η «Χούντα των Αγροτών» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 16:06
serbia_tsoukalas_3012_1460-820_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σερβία: Συγκλονίζει ο προπονητής του Γιάννη Τσουκαλά – «Ήμασταν τέσσερα άτομα και τρώγαμε ξύλο από 100» (videos)

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

eurostar 443- new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στη σήραγγα της Μάγχης: Διακόπηκαν τα δρομολόγια του Eurostar λόγω τεχνικών προβλημάτων – Θα επανέλθουν σταδιακά, ανακοίνωσε η εταιρεία

1 / 3