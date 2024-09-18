Ίδρυση εταιρείας leasing από το BMW Group Hellas

Στην ίδρυση εταιρείας leasing προχώρησαν από κοινού το BMW Group Hellas και η BMW Group Financial Services με στόχο να προσφέρουν μια πλήρη γκάμα premium υπηρεσιών leasing για τις μάρκες BMW, MINI και BMW Motorrad.

Η επιλογή της ίδρυσης της BMW Hellas Leasing έγινε από την εταιρεία, καθώς το Leasing απευθύνεται σε ολοένα και μεγαλύτερο κοινό στην αγορά αυτοκινήτου και συνδέεται με τις αυξημένες ανάγκες κινητικότητας των καταναλωτών, καθώς επιτρέπει την ευκολότερη πρόσβαση στα πιο τεχνολογικά προηγμένα, ασφαλή και αποδοτικά (με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων) οχήματα.

Ο Andreas Modlmayer, Διευθύνων Σύμβουλος της BMW Group Financial Services Hellas, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η δημοτικότητα του leasing αυξάνεται εκθετικά σε όλη την Ευρώπη και η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Όλο και περισσότεροι πελάτες αναζητούν ευέλικτες και ψηφιακά εξελιγμένες λύσεις μίσθωσης. Η απόφασή μας να δημιουργήσουμε μια νέα εταιρία έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να ανταποκριθούμε άμεσα στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας».

Έμφαση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών

Η ισχυρή δέσμευση προς τον πελάτη ήταν και παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του BMW Group στην Ελλάδα. Με περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας στη χώρα μας, το BMW Group Hellas διακρίνεται για τη δημιουργία μιας ξεχωριστής εμπειρίας για τον πελάτη με πολυτελή μοντέλα που προσφέρουν ασυναγώνιστη οδηγική αίσθηση, συμβάλλουν στη σωστή διαχείριση ενέργειας, εξασφαλίζουν τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και υιοθετούν τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας.

Όπως δήλωσε ο Christopher Puth, Διευθύνων Σύμβουλος του BMW Group Hellas: «Τοποθετούμε τον πελάτη στο επίκεντρο και θέλουμε να διατηρήσουμε τις ισχυρές επιδόσεις ανάπτυξης και τη δυναμική μας τα επόμενα χρόνια. Εστιάζουμε σε ένα πιο ευέλικτο και πιο καινοτόμο μοντέλο ανάπτυξης που ανταποκρίνεται στις ποικίλες ανάγκες των πελατών, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν από την ιδιοκτησία ενός οχήματος μέχρι το Leasing ή ακόμα και άλλες μορφές χρήσης του αυτοκινήτου».

Όπως αναφέρθηκε σε παρουσίαση της νέας εταιρείας η παροχή ψηφιακών λύσεων, η δημιουργία ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών και η αξιοποίηση του πελατοκεντρικού οικοσυστήματος του BMW Group βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της νέας εταιρίας Leasing.

Η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι πελάτες leasing απαιτούν σύγχρονη εξυπηρέτηση που εξοικονομεί χρόνο. Ψηφιακές λειτουργίες, όπως η πρόσβαση σε εφαρμογές (apps) του BMW Group, το portal πελατών και η ταχύτητα των διαδικασιών διευκολύνουν τους πελάτες και βελτιώνουν την συνολική εμπειρία τους.

Ο δεύτερος άξονας αποτελεί την ανάπτυξη premium υπηρεσιών για τους πελάτες του BMW Group. Αυτές περιλαμβάνουν εξατομικευμένη διαμόρφωση οχημάτων, πλήρες πακέτο συντήρησης από τους Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές BMW, ΜΙΝΙ και Motorrad, παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης αποκλειστικά από το BMW Group. Επιπλέον, με τη λήξη του συμβολαίου leasing, οι πελάτες αξιοποιούν την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τα στελέχη της BMW Group Hellas Leasing προκειμένου να ανανεώσουν το συμβόλαιό τους περνώντας εύκολα στο επόμενο νέο μοντέλο.

Ο τρίτος σημαντικός άξονας της νέας εταιρίας είναι το Πελατοκεντρικό Οικοσύστημα του BMW Group. Η BMW Group Hellas Leasing, σε συνεργασία με το BMW Group Hellas και το Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων BMW, MINI και Motorrad δημιουργούν το πλαίσιο ώστε ο πελάτης να απολαμβάνει απαράμιλλη ποιότητα σε κάθε διαδρομή. Μια τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση εμπεριέχει μοναδικές υπηρεσίες που αυξάνουν την ικανοποίηση των πελατών, την αφοσίωση και τις μακροχρόνιες σχέσεις μαζί τους, ενώ παράλληλα δημιουργούν αξία πέρα από τη σύμβαση μίσθωσης.

Βιωσιμότητα και Ηλεκτρικά Οχήματα

Η μετάβαση σε μία premium, βιώσιμη κινητικότητα με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 και της ηχορύπανσης απαιτεί αυξημένη πληροφόρηση και καθοδήγηση. Αυτή η νέα εταιρεία μίσθωσης θα συμβάλει καθοριστικά στη μετάβαση των πελατών στα ηλεκτρικά οχήματα, υποστηρίζοντας ένα πιο βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο μοντέλο κινητικότητας. Η μίσθωση θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση, παρέχοντας ευκολότερη πρόσβαση σε ηλεκτρικά οχήματα, συνεισφέροντας έτσι σε ένα καλύτερο μέλλον.

