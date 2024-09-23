ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:48
23.09.2024 09:54

Ιράν: «Προσέχουν για να έχουν» οι Φρουροί της Επανάστασης – Καταργούν βομβητές και ασυρμάτους μετά το ισραηλινό χτύπημα κατά της Χεζμπολάχ

Εντολή προς όλα τα μέλη τους να πάψουν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε συσκευή επικοινωνίας έδωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, όπως δήλωσαν δύο ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Το επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν προχώρησε σε αυτή την κίνηση, μετά την έκρηξη χιλιάδων βομβητών και ασυρμάτων της λιβανέζικής Χεζμπολάχ, μετά από φονική επιχείρηση του Ισραήλ, η οποία από πολλές πλευρές έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική.

Ένας από τους αξιωματούχους ασφαλείας δήλωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν ξεκινήσει ευρεία επιχείρηση για να ελέγξουν όλες τις συσκευές, όχι μόνο αυτές που χρησιμεύουν για την επικοινωνία. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι περισσότερες από αυτές τις συσκευές έχουν είτε κατασκευαστεί στο Ιράν είτε έχουν εισαχθεί από την Κίνα και τη Ρωσία.

Το Ιράν ανησυχεί για το ενδεχόμενο διείσδυσης Ισραηλινών πρακτόρων, περιλαμβανομένων Ιρανών που έχουν στρατολογηθεί από το Ισραήλ, και για τον λόγο αυτόν έχει ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα του προσωπικού, κυρίως των μεσαίων και υψηλόβαθμων στελεχών των Φρουρών της Επανάστασης, πρόσθεσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, διευκρίνισε ο ίδιος, «ελέγχονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους τόσο στο Ιράν όσο και στο εξωτερικό καθώς και το ιστορικό των μετακινήσεων των ίδιων και των οικογενειών τους».

Χιλιάδες βομβητές μελών της Χεζμπολάχ εξερράγησαν την Τρίτη σε μια συντονισμένη επιχείρηση. Την επόμενη εξερράγησαν εκατοντάδες ασύρματοι της σιιτικής λιβανέζικης οργάνωσης, που πρόσκειται στο Ιράν. Από την επιθέσεις αυτές, που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, σκοτώθηκαν 39 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότερο από 3.000.

Ο Λίβανος και η Χεζμπολάχ έχουν αποδώσει τις επιθέσεις αυτές στο Ισραήλ, το οποίο δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει την εμπλοκή του.

Ο Ιρανός αξιωματούχος δεν διευκρίνισε πώς επικοινωνούν πλέον τα περίπου 190.000 μέλη των Φρουρών της Επανάστασης. «Προς το παρόν χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένα συστήματα μηνυμάτων», αρκέστηκε να πει.

Ο ιρανικός στρατός χρησιμοποιεί διάφορες συσκευές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, περιλαμβανομένων ασυρμάτων, σημείωσε προσθέτοντας ότι έχει πάψει να χρησιμοποιεί βομβητές εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν έχει ανησυχήσει μετά τις επιθέσεις αυτές. Αξιωματούχοι των Φρουρών της Επανάστασης έχουν απευθυνθεί στη Χεζμπολάχ για ενημέρωση και πολλά δείγματα των συσκευών που εξερράγησαν έχουν σταλεί στην Τεχεράνη για να εξεταστούν από Ιρανούς ειδικούς.

Άλλος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι βασική ανησυχία της Τεχεράνης είναι η προστασία των πυρηνικών και πυραυλικών εγκαταστάσεων, κυρίως των υπόγειων.

«Όμως από πέρυσι τα μέτρα ασφαλείας σε αυτές τις εγκαταστάσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά», τόνισε, αναφερόμενος στην περίοδο μετά το 2023 όταν οι ιρανικές αρχές κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι προσπάθησε να σαμποτάρει το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα. Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει τις κατηγορίες αυτές.

ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Εντολή για βίαιη προσαγωγή μαρτύρων στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου

ΥΓΕΙΑ

Σύγχρονη αντιμετώπιση υψηλής μυωπίας και άλλων διαθλαστικών προβλημάτων – Τι είναι οι ICL φακικοί ενδοφακοί και ποια τα πλεονεκτήματά τους

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης» στο Θέατρο Σφενδόνη – Σε χορογραφία Κώστα Τσιούκα

ΜΟΥΣΙΚΗ

«With This Tear»: Κυκλοφόρησε νέο single του Prince για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του (video/audio)

ΚΟΣΜΟΣ

Και τρίτο χτύπημα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ – Σε φορτηγό υπό σημαία Παναμά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΚΑΛΧΑΣ

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Κόστος έως 1.000 ευρώ, μείωση στο λογαριασμό ρεύματος έως 25%!

