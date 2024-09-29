search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 11:50
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

29.09.2024 19:49

Ρέθυμνο: Εργατικό δυστύχημα ο θάνατος του 19χρονου – Εκτελούσε εργασίες, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης 

29.09.2024 19:49
Ως εργατικό δυστύχημα λογίζεται ο θάνατος ενός 19χρονου στο Ρέθυμνο.

Αν και αρχικά θεωρήθηκε πως ήταν τροχαίο, οι έρευνες έδειξαν ότι επρόκειτο για εργατικό δυστύχημα, όπως τονίζει η neakriti.gr.

Σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο, ο 19χρονος εκτελούσε εργασίες στην περιοχή της Μονής Πρέβελης όταν συνέβη το μοιραίο. Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα είναι ακόμη υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άτυχος νεαρός δεν είχε δίπλωμα.

