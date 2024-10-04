«American Horror Story»: H Sarah Paulson δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει (videos)

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Η Σάρα Πόλσον (Sarah Paulson) αποτελεί μία από τις βασικές πρωταγωνίστριες της δημοφιλούς σειράς «American Horror Story» του Ράιαν Μέρφι (Ryan Murphy).

Aπό την πρώτη σεζόν του «Murder House» το 2011, ξεχώρισε για την ερμηνεία της.

Με αφορμή την προώθηση του νέου της θρίλερ «Hold Your Breath» στο Hulu, η ηθοποιός ρωτήθηκε αν θα επέστρεφε στη δημοφιλή σειρά τρόμου.

«Θα ήθελα να το κάνω περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο. Είναι το σπίτι μου. Από εκεί ξεκίνησα. Και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιστρέψω στο “American Horror Story”. Τα έχω όλα έτοιμα» δήλωσε η Πόλσον, σύμφωνα με το Deadline.

«Έχω υποδυθεί, ξέρετε, επτά διαφορετικούς χαρακτήρες μέσα σε επτά χρόνια, το οποίο για μία ηθοποιό είναι το πιο συναρπαστικό και ενδιαφέρον πράγμα. Επίσης επιτρέπει στο κοινό να είναι έτοιμο για ο,τιδήποτε πρόκειται να κάνεις επειδή δεν είναι προσκολλημένο σε έναν συγκεκριμένο ρόλο που υποδύεσαι. Αυτό μου έχει δώσει μεγάλη ελευθερία στην καριέρα μου» ανέφερε.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια σημείωσε επίσης ότι η επιστροφή στο AHS θα της επιτρέψει να δουλέψει μαζί με τους «αγαπημένους της συνεργάτες». «Αν μπορώ να συνεργαστώ ξανά με τον Έβαν Πίτερς (Evan Peters) και τον Μέρφι, θα μου πείτε μόνο τι ώρα να είμαι εκεί και θα είμαι».

Σημειώνεται ότι η ηθοποιός θα πάρει μέρος στο νέο δικαστικό δράμα του Hulu, «All’s Fair» με τις Χάλι Μπέρι (Halle Berry), Γκλεν Κλόουζ (Glenn Close) και Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian).

Η σειρά επικεντρώνεται σε ένα δικηγορικό γραφείο στο Λος Άντζελες που αποτελείται μόνο από γυναίκες, με την Καρντάσιαν να αναλαμβάνει τον ρόλο μιας επιτυχημένης δικηγόρου διαζυγίων.

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