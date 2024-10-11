search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 11:52
ΚΟΣΜΟΣ

11.10.2024 15:06

Επίσκεψη Σολτς στην Τουρκία: Τα… μασάει το Βερολίνο για τα Eurofighter

Παρά την αισιοδοξία που εξέφρασαν τουρκικά ΜΜΕ σχετικά με την προσπάθεια της χώρας να αποκτήσει μαχητικά Eurofighter Typhoon, φαίνεται ότι το Βερολινό ακόμα… τα μασάει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Γερμανός αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Βόλφγκανγκ Μπύχνερ, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη στις 19 Οκτωβρίου για συνομιλίες με πιθανή ατζέντα τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το μεταναστευτικό.

Ωστόσο, ερωτηθείς για τα δημοσιεύματα σχετικά με άρση των περιορισμών πώλησης όπλων από τη Γερμανία στην Τουρκία (τα τουρκικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το Βερολίνο ετοιμάζεται να δώσει «πράσινο φως» για την πώληση των ευρω-μαχητικών), ο Μπύχνερ μετατράπηκε σε… σφίγγα, λέγοντας ότι «δεν μπορώ να πω ή να ανακοινώσω τίποτα σχετικά με αυτό» και προσθέτοντας ότι «ούτως ή άλλως η πρακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση είναι να μην τοποθετείται σε επί μέρους λεπτομέρειες για τις εξαγωγές όπλων».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, Βρετανία, Ιταλία και Ισπανία, που συμμετέχουν στο κονσόρτσιουμ που κατασκευάζει τα μαχητικά Eurofighter Typhoon δεν έχουν αντίρρηση να ικανοποιήσουν το αίτημα της Τουρκίας για αγορά τουλάχιστον 20 αεροσκαφών. Ωστόσο, η Γερμανία έχει μεταφέρει το συγκεκριμένο αίτημα στο αρμόδιο συμβούλιο, διαδικασία που θεωρείται χρονοβόρα και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση το «ναι». Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση στην Τουρκία 40 F-16 Block 70 καθώς και 80 κιτ αναβάθμισης παλιότερων μαχητικών αυτού του τύπου.

