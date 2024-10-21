Μαρίνα Σταυράκη: Απαντά στη Super Κική για τη «Barbie από παλαιοπωλείο» (Video)

Στη Super Κική απάντησε η Μαρίνα Σταυράκη αναφορικά τα σχόλια που είχε κάνει η Instagrammer για την ίδια χαρακτηρίζοντάς τη -μεταξύ άλλων «barbie» από τα παλιά που πλέον μπορεί να τη βρει κάποιος σε παλαιοπωλείο. Πρόσθεσε δε, ότι «στέκεται με μπετόβεργες της οικοδομής»…

Κληθείσα να σχολιάζει τους εν λόγω χαρακτηρισμούς, η Μαρίνα Σταυράκη τόνισε ότι καθώς το εκπαιδευτικό και μητρικό της ένστικτο υπερτερεί, την αντιμετωπίζει με επιείκεια ως ένα παιδί που η ίδια εύχεται να βρει τον δρόμο του.

«Τι να πω για τις δηλώσεις ενός παιδιού που ψάχνει να βρει τα βήματά του;» είπε και πρόσθεσε:

«Αντιλαμβάνομαι και το έχει μοιραστεί και εκείνη και με εμένα και με τον κόσμο ότι έχει περάσει δύσκολα. Διατηρώ μια επιείκεια, γιατί μου βγαίνει και το εκπαιδευτικό και το μητρικό φίλτρο. Αυτά τα παιδιά πρέπει να τα βλέπουμε με κάποια επιείκεια. Εγώ εύχομαι στη Super Κική να βρει τον δρόμο της, το αν εγώ είμαι Barbie, το ακούω και γελάω».

Μιλώντας, τέλος, για τον γιο της είπε: «Είμαι σε μια πολύ καλή φάση της ζωής μου. Πέρασα μια περιπέτεια με την υγεία μου, αλλά τώρα είμαι καλά. Ο γιος μου είναι ο μεγάλος μου έρωτας, τώρα είναι 19 ετών και με συνοδεύει. Για εμάς τις μαμάδες όταν μεγαλώνουν τα αγόρια μας και μας συνοδεύουν είναι πολύ ωραία εμπειρία. Είναι ο καλύτερος καβαλιέρος συνοδός».

Διαβάστε επίσης:

Μόνικα Μπελούτσι: Γυμνή απέναντι στον φακό του Πάολο Ροβέρσι – Οι φωτογραφίες της ηθοποιού από το παρελθόν (Video)

Τζένιφερ Λόρενς: Έγκυος στο δεύτερο παιδί της η Οσκαρική ηθοποιός

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εμφανίστηκε στο Instagram ντυμένη νύφη – «Η μέρα που παντρεύτηκα τον εαυτό μου» (Video)