ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 15:56
21.10.2024 14:22

Μαρίνα Σταυράκη: Απαντά στη Super Κική για τη «Barbie από παλαιοπωλείο» (Video)

Στη Super Κική απάντησε η Μαρίνα Σταυράκη αναφορικά τα σχόλια που είχε κάνει η Instagrammer για την ίδια χαρακτηρίζοντάς τη -μεταξύ άλλων «barbie» από τα παλιά που πλέον μπορεί να τη βρει κάποιος σε παλαιοπωλείο. Πρόσθεσε δε, ότι «στέκεται με μπετόβεργες της οικοδομής»…

Κληθείσα να σχολιάζει τους εν λόγω χαρακτηρισμούς, η Μαρίνα Σταυράκη τόνισε ότι καθώς το εκπαιδευτικό και μητρικό της ένστικτο υπερτερεί, την αντιμετωπίζει με επιείκεια ως ένα παιδί που η ίδια εύχεται να βρει τον δρόμο του.

«Τι να πω για τις δηλώσεις ενός παιδιού που ψάχνει να βρει τα βήματά του;» είπε και πρόσθεσε:

«Αντιλαμβάνομαι και το έχει μοιραστεί και εκείνη και με εμένα και με τον κόσμο ότι έχει περάσει δύσκολα. Διατηρώ μια επιείκεια, γιατί μου βγαίνει και το εκπαιδευτικό και το μητρικό φίλτρο. Αυτά τα παιδιά πρέπει να τα βλέπουμε με κάποια επιείκεια. Εγώ εύχομαι στη Super Κική να βρει τον δρόμο της, το αν εγώ είμαι Barbie, το ακούω και γελάω».

Μιλώντας, τέλος, για τον γιο της είπε: «Είμαι σε μια πολύ καλή φάση της ζωής μου. Πέρασα μια περιπέτεια με την υγεία μου, αλλά τώρα είμαι καλά. Ο γιος μου είναι ο μεγάλος μου έρωτας, τώρα είναι 19 ετών και με συνοδεύει. Για εμάς τις μαμάδες όταν μεγαλώνουν τα αγόρια μας και μας συνοδεύουν είναι πολύ ωραία εμπειρία. Είναι ο καλύτερος καβαλιέρος συνοδός».

Διαβάστε επίσης:

Μόνικα Μπελούτσι: Γυμνή απέναντι στον φακό του Πάολο Ροβέρσι – Οι φωτογραφίες της ηθοποιού από το παρελθόν (Video)

Τζένιφερ Λόρενς: Έγκυος στο δεύτερο παιδί της η Οσκαρική ηθοποιός

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εμφανίστηκε στο Instagram ντυμένη νύφη – «Η μέρα που παντρεύτηκα τον εαυτό μου» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Περιπέτειας υγείας για τη Μαρέβα Μητσοτάκη: Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και πήγε σε νοσοκομείο στη Λάρισα

ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 46χρονος για πορνογραφία ανηλίκων- Εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία με σεξουαλική κακοποίηση στην κατοχή του

ΕΛΛΑΔΑ

Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα της Κορίνθου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Απέσυρε τη συμμετοχή του και από το Όπεν της Μαδρίτης

ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Η «μάχη» του «Super Ferry» με τα κύματα για να μπει στο λιμάνι λόγω θυελλωδών ανέμων – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Τίνα Μεσσαροπουλου έκανε κοινοποίηση την ανάρτηση Σκέρτσου για τη μάχη ζωής που δίνει ο σύζυγός της 

ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

