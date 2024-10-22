ΔΕΔΔΗΕ: Διπλό θα πληρώνουν το ρεύμα, όσοι πιαστούν να κάνουν ρευματοκλοπή

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Στη διπλή τιμή από την τρέχουσα της αγοράς θα χρεώνεται η ηλεκτρική ενέργεια που εντοπίζεται πως έχει κλαπεί. Παράλληλα όσοι διαπράττουν ρευματοκλοπές θα πληρώνουν αναδρομικά για την κλαπείσα ενέργεια από την ημερομηνία που θεωρείται πως ξεκίνησε η κλοπή, ενώ θα καλύπτουν και τα διαχειριστικά κόστη για τον εντοπισμό της κλοπής (εργατικά, ανταλλακτικά κλπ.)
Αυτή είναι η πρόταση του Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων μετά τη διαπίστωση αφενός ότι το φαινόμενο της κλοπής έχει επεκταθεί και αφετέρου ότι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που είχε καθοριστεί το 2017 ως “πέναλτι” για τις ρευματοκλοπές σήμερα – με την αύξηση του κόστους που μεσολάβησε – είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα της αγοράς.
“Το οφειλόμενο ποσό του καταναλωτή που έχει διαπράξει ρευματοκλοπή, όταν αυτή εντοπιστεί, είναι σημαντικά μικρότερο από το σημερινό κόστος που καλείται να πληρώσει ο συνεπής καταναλωτής για την ηλεκτρική ενέργεια, γεγονός που καθιστά αναποτελεσματικό τον αποτρεπτικό και προληπτικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει το οικείο κανονιστικό πλαίσιο περί ρευματοκλοπών“, αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ στην πρόταση που τέθηκε σε διαβούλευση από την ΡΑΑΕΥ.
Στην πρόταση προβλέπεται μεθοδολογία καθορισμού της τιμής με την οποία θα χρεώνεται η κλαπείσα ενέργεια, με βάση τα τρέχοντα σταθερά και κυμαινόμενα τιμολόγια, συν τις λοιπές χρεώσεις (ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ, δίκτυα) ώστε το “πέναλτι” να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη της αγοράς. Η τιμή που προκύπτει αυξάνεται στο διπλάσιο (συν 100 %) σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από τους καταναλωτές που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Τιμολόγιο για τους οποίους η προσαύξηση είναι 50%. Ενδεικτικά με τα δεδομένα του πρώτου εξαμήνου 2024 η κλαπείσα ενέργεια θα χρεωνόταν από 464 έως 520 ευρώ ανά μεγαβατώρα για οικιακούς και λοιπούς (επαγγελματίες) καταναλωτές αντίστοιχα και από 145 – 280 για τους δικαιούχους ΚΟΤ.
Οι οφειλές λόγω ρευματοκλοπής προτείνεται να ρυθμίζονται σε δόσεις ως εξής:
Στα ποσά που προκύπτουν για την αξία του ρεύματος θα προστίθενται εργατοώρες και διοικητικά κόστη, 294-365 ευρώ ανά περίπτωση ανάλογα με το είδος της παροχής συν το κόστος αντικατάστασης του μετρητή όπου απαιτείται, από 66-250 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη την αξία “έξυπνων” μετρητών.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι διαπιστωμένες ρευματοκλοπές από οικιακούς καταναλωτές αποτέλεσαν το 54,7% του συνόλου των διαπιστωμένων ρευματοκλοπών για την περίοδο 2018-2023, και περίπου το 40% του συνόλου της μη καταγραφείσας ενέργειας ρευματοκλοπής της αντίστοιχης περιόδου. Επίσης οι διαπιστωμένες ρευματοκλοπές από εμπορικούς καταναλωτές αποτέλεσαν το 86,7% των διαπιστωμένων ρευματοκλοπών των μη Οικιακών Καταναλωτών κατά την περίοδο 2018-2023.
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