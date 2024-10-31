Ηλεία: Μια νεκρή μετά από σύγκρουση με βυτιοφόρο στην Πύργου-Κυπαρισσίας

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Μια νέα τραγωδία γράφτηκε στην σήμερα το πρωί, στην άσφαλτο της Εθνικής Οδού Πύργου-Κυπαρισσίας, στο ύψος της γέφυρας του Αλφειού.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 45χρονη γυναίκα συγκρούστηκε, υπό άγνωστες συνθήκες, με βυτιοφόρο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Patrisnews, ο θάνατος της γυναίκας ήταν ακαριαίος.
Οι έρευνες των αρχών για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
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