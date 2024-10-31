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31.10.2024 11:04

Ηλεία: Μια νεκρή μετά από σύγκρουση με βυτιοφόρο στην Πύργου-Κυπαρισσίας

31.10.2024 11:04
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αρχείου Eurokinissi

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Μια νέα τραγωδία γράφτηκε στην σήμερα το πρωί, στην άσφαλτο της Εθνικής Οδού Πύργου-Κυπαρισσίας, στο ύψος της γέφυρας του Αλφειού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 45χρονη γυναίκα συγκρούστηκε, υπό άγνωστες συνθήκες, με βυτιοφόρο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Patrisnews, ο θάνατος της γυναίκας ήταν ακαριαίος.

Οι έρευνες των αρχών για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 13:24
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