Tη δημιουργία νέου Data Center στην Αττική ανακοίνωσαν η EDGNEX DataCenters της DAMAC και ο Όμιλος ΔΕΗ

Την ίδρυση της Data In Scale, ανακοίνωσε οι EDGNEX Data Centers της DAMAC και ο Όμιλος ΔΕΗ, για την ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου κέντρου δεδομένων στα Σπάτα.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Hussain Sajwani, Ιδρυτή του Ομίλου DAMAC, τον Γεώργιο Στάσση, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΔΕΗ, τον Αλέξανδρο Πατεράκη, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Digital του Ομίλου ΔΕΗ, καθώς και κορυφαία στελέχη από τις δύο εταιρείες.

Η συνεργασία αυτή ενώνει την τεχνογνωσία της DAMAC στον τομέα του Real Estate και της ανάπτυξης κέντρων δεδομένων με την ηγετική θέση του Ομίλου ΔΕΗ στην καθαρή ενέργεια, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση της εγκατάστασης.

Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει επένδυση 150 εκατ. ευρώ για υποδομή ισχύος 12,5 MW, με την προοπτική επέκτασης στα 25 MW.

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού και της αδειοδότησης, ενώ η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αναμένεται σε δύο χρόνια, με στόχο την υποστήριξη της αυξανόμενης ζήτησης για υποδομές cloud, ψηφιακό μετασχηματισμό και λύσεις αποθήκευσης δεδομένων.

Στρατηγικό Όραμα για Ψηφιακή Ανάπτυξη

Το νέο data center σχεδιάζεται ως πρότυπο ασφαλούς, βιώσιμης και ευέλικτης ψηφιακής υποδομής. Με τη σημαντική τεχνογνωσία της DAMAC στην ανάπτυξη, την καινοτόμο προσέγγιση της EDGNEX στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κέντρων δεδομένων, και τη βαθιά γνώση του Ομίλου ΔΕΗ στην τοπική αγορά και την ενέργεια, η νέα αυτή υποδομή θα εξυπηρετεί επιχειρήσεις, βιομηχανίες και οργανισμούς που αναζητούν προηγμένες ψηφιακές λύσεις.

Η επιλογή της τοποθεσίας του data center στα Σπάτα αποτέλεσε στρατηγική απόφαση, καθώς η γεωγραφική της θέση στην Αττική συνδέει την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, αναδεικνύοντας τη χώρα σε ηγετική δύναμη στις ψηφιακές υποδομές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Υποστηριζόμενη από κυβερνητικές πρωτοβουλίες και στρατηγικές επενδύσεις, η συνεργασία για τη δημιουργία του νέου data center θα ενισχύσει την περιφερειακή ψηφιακή ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου DAMAC, κ. Hussain Sajwani, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη ΔΕΗ αντικατοπτρίζει το κοινό μας όραμα στην ανάπτυξη υποδομών παγκόσμιας κλίμακας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ψηφιακής οικονομίας.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της EDGNEX στη δημιουργία αξιόπιστων και ευέλικτων υποδομών, και την αποδεδειγμένη εμπειρία της DAMAC σε έργα μεγάλης κλίμακας, δημιουργούμε μια υποδομή αιχμής, έτοιμη για το μέλλον, που θα εξοπλίσει τις επιχειρήσεις με ασφαλείς, επεκτάσιμες και υψηλής απόδοσης λύσεις δεδομένων».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, επεσήμανε: «Η συνεργασία μας με τη DAMAC αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη ΔΕΗ προς το μέλλον της ψηφιακής καινοτομίας. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της ΔΕΗ στον ενεργειακό τομέα με την παγκόσμια ηγετική θέση της DAMAC στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, δημιουργούμε υποδομές που ενισχύουν τις επιχειρήσεις, επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας και εδραιώνουν τη χώρα ως βασικό παίκτη στο οικοσύστημα δεδομένων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αυτή η powertech πρωτοβουλία υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη, την τεχνολογική υπεροχή και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας.

Από κοινού, ανταποκρινόμαστε στις αυξανόμενες ανάγκες της ψηφιακής εποχής, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη και ενισχύοντας τη στρατηγική θέση της Ελλάδας στη διεθνή τεχνολογική σκηνή».

Πρωτοπορία στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό: Το Παγκόσμιο και Περιφερειακό Όραμα της DAMAC και του Ομίλου ΔΕΗ Για τη DAMAC, το έργο αυτό στην Ελλάδα βασίζεται στις σημαντικές παγκόσμιες επενδύσεις της στον τομέα των ψηφιακών υποδομών μέσω της EDGNEX, όπως η κοινοπραξία ύψους 1 δισ. δολαρίων συνολικά στην Ταϊλάνδη και το έργο ύψους 400 εκατ. ευρώ στη Μαδρίτη, που ανακοινώθηκε πρόσφατα, καθώς και στις συνεχιζόμενες επενδύσεις και ανάπτυξη στις αγορές της Ασίας-Ειρηνικού, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική δέσμευση της DAMAC να προάγει την καινοτομία και να παρέχει βιώσιμες, υψηλής ποιότητας υποδομές που υποστηρίζουν πελάτες παγκοσμίως.

Η κοινοπραξία με τον Όμιλο ΔΕΗ, μέσω της δημιουργίας της Data In Scale, αποτελεί απόδειξη του οράματος της EDGNEX να ηγείται της καινοτομίας στον χώρο των ψηφιακών υποδομών και να ενισχύει τις οικονομικές ευκαιρίες στις παγκόσμιες αγορές.

Για τον Όμιλο ΔΕΗ, η συνεργασία αυτή συμπληρώνει μια σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ελλάδας, ενισχύοντας την τεχνολογία και τη συνδεσιμότητα.

Τα έργα σε εξέλιξη του Ομίλου περιλαμβάνουν την πανελλαδική ανάπτυξη δικτύου Fiber-to-the-Home (FTTH) νέας γενιάς, μέσω της θυγατρικής του, FiberGrid, προσφέροντας υπερυψηλές ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τη συμμετοχή στο έργο East-to-Med Data Corridor, που αφορά την ανάπτυξη διασυνδεδεμένων υποθαλάσσιων και χερσαίων καλωδίων για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ενέργειας και δεδομένων μεταξύ χωρών και το Olympus AI Project, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση ενέργειας και καινοτομίας.

Μέσω αυτών των έργων, ο Όμιλος ΔΕΗ ενσωματώνει την τεχνογνωσία του στον ενεργειακό τομέα με σύγχρονες ψηφιακές υποδομές και τεχνολογίες, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη και ενισχύοντας τη θέση του ως βασικού παράγοντα της ψηφιακής και ενεργειακής μετάβασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

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