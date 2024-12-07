search
07.12.2024 13:53

Γιώργος Καπουτζίδης: «Ανοίγω την πόρτα και ήταν ο Αργύρης Αγγέλου κόκκινος από τα νεύρα – Μου λέει “είσαι πολύ μ@@@@ς”» (Video)

kapoutzidis

Αστείες ιστορίες από το ξεκίνημά του στον χώρο ως σεναριογράφος αποκάλυψε ο Γιώργος Καπουτζίδης στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

«Έτσι πίστευα ότι θα γίνω γνωστός. Ότι θα γράψω ένα σίριαλ, θα πάρω έναν β’ ρόλο. Είχα πρότυπο τον Μιχάλη Ρέππα. Έλεγα ότι θα κάνω αυτό. Ξεκίνησα να γράφω όταν πήγα σε δραματική σχολή. Έγραψα κάτι με έναν φίλο μου, πολύ ωραίο και αστείο. Τότε ήμουν στο show του Τάκη Ζαχαράτου. Του το είπα και μου απάντησε «έχει ρόλο για μένα;» και του είπα όχι. Αμέσως πήρε τη Μαρία Καβογιάννη και της είπε ότι ένας φίλος του έχει γράψει κάτι και να της το πάει. Πήγαμε στο σπίτι της Μαρίας Καβογιάννη, και ήταν όλοι οι συντελεστές από τα “Εγκλήματα” και άλλες σειρές που έβλεπα», είπε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Η Μαρία το διάβασε, και μου είπε ότι της άρεσε, και ότι θα μας βοηθήσει. Πήγαμε στο στούντιο και έδωσε το σενάριο στην Φρόσω Ράλλη και στην Ντίνα Κάσου. Έτσι ξεκίνησαν. Δεν έγινε ποτέ η σειρά αλλά ήταν αυτό που μου άνοιξε τον δρόμο. Μετά ξεκίνησα να γράφω τις “Σαββατογεννημένες“», συνέχισε.

«Πήγα μεθυσμένος στο ραντεβού με το Mega για τις Σαββατογεννημένες»

Στη συνέχεια αποκάλυψε πώς ήταν μεθυσμένος όταν πήγε να δώσει τη σειρά «Σαββατογεννημένες» στο MEGA.

Όπως είπε, μία μέρα πριν κάνει το ραντεβού με το κανάλι, είχε βγει με την παρέα από τη δουλειά του και είχε πιει πολύ, ενώ δεν πίνει. Κοιμήθηκε με τα ρούχα και το πρωί τον έπαιρνε η μητέρα του και δεν τον έβρισκε. Την ίδια στιγμή, ο Αργύρης Αγγέλου βρισκόταν έξω από το σπίτι του και του χτυπούσε την πόρτα να ξυπνήσει.

«Ανοίγω την πόρτα και βλέπω τον Αργύρη κόκκινο από τα νεύρα και μου λέει “είσαι πολύ μ…ας” και με παίρνει, με βάζει μέσα στο μπάνιο και με έβρεχε με τα ρούχα για να ξυπνήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πήγα στο ραντεβού με το MEGA με γυαλιά ηλίου γιατί ήμουν χάλια, που είχα πιει την προηγούμενη μέρα, ενώ δεν πίνω, ξέρω τα όριά μου. Προσπαθούσα να μιλήσω για το σενάριο και ήξερα ότι είχα “ημερομηνία λήξης”. Δεν υπήρχαν σίριαλ τότε από πρωτοεμφανιζόμενους, ήμουν ο πρώτος», πρόσθεσε.

»Το “Παρά 5” βοήθησε στο να ανοίξουν οι πόρτες σε πολλούς ανθρώπους. Νιώθω ότι αλλάζει το όνειρό μου ανάλογα με τις ανάγκες. Το σενάριο είναι το πιο δύσκολο. Είναι “καταραμένη” δουλειά. Αν δε μπορείς να γράψεις είναι μία καταραμένη μέρα γιατί χάνεις την μέρα, ακόμη και αν δεν γράψεις τελικά τίποτα. Απόλαυσα πολύ τον καιρό που έγραφα τη σειρά “Σέρρες” πριν αποφασιστεί να γίνει σειρά».

