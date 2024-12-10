Τελικά συμφέρει το Leasing;

Στην κλασική μέθοδο απόκτησης ενός αυτοκινήτου, που για δεκαετίες ήταν η αγορά του, τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί μια νέα, ευέλικτη μορφή χρήσης, το leasing. Πρόκειται για την μίσθωση ενός αυτοκινήτου, για ορισμένο χρονικό διάστημα, με συμβόλαιο που συνάπτεται μεταξύ του μισθωτή και της εταιρίας μίσθωσης. To leasing, δεν πρέπει να συγχέεται με την ενοικίαση αυτοκινήτου, που είναι ένα διαφορετικό, βραχύχρονο είδος μίσθωσης, με διαφορετικούς όρους. Στο leasing, κατά το τέλος της περιόδου μίσθωσης, υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής του οχήματος, είτε η αγορά του, σε μια συμφωνημένη τιμή.

Πώς λειτουργεί το leasing;

Η διαδικασία του leasing αυτοκινήτου περιλαμβάνει τα εξής βασικά βήματα:

Επιλογή του Αυτοκινήτου: Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το αυτοκίνητο που επιθυμεί από μια πληθώρα μοντέλων και τύπων, είτε από αντιπροσωπείες, είτε μέσω εξειδικευμένων εταιρειών leasing.

Σύμβαση Leasing: Υπογράφεται μια σύμβαση, η οποία καθορίζει τη διάρκεια της μίσθωσης (συνήθως 2-5 χρόνια), τις μηνιαίες δόσεις και άλλους όρους, όπως το όριο χιλιομέτρων και τη δυνατότητα αγοράς του αυτοκινήτου μετά το τέλος της σύμβασης.

Προκαταβολή: Ο πελάτης θα κληθεί να καταβάλει, με τρόπο αντίστοιχο που γίνεται στις ενοικιάσεις οικιών, κάποια μισθώματα «μπροστά». Το ύψος τους ποσού αυτού εξαρτάται από την εταιρεία leasing. Υπάρχουν ευέλικτες μορφές καταβολής του ποσού αυτού, ενώ μερικές εταιρείες, δεν απαιτούν προκαταβολή.

Μηνιαία Δόση: Ο πελάτης καταβάλλει μια συμφωνημένη μηνιαία δόση, η οποία εξαρτάται από την αξία του αυτοκινήτου, την διάρκεια της μίσθωσης και τις συνθήκες της σύμβασης.

Επιστροφή ή Αγορά: Στο τέλος της σύμβασης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα είτε να επιστρέψει το αυτοκίνητο, είτε να το αγοράσει στην προκαθορισμένη τιμή.

Πλεονεκτήματα του Leasing

Μηδενικά έξοδα συντήρησης: Το leasing, απαλλάσσει τον μισθωτή από τα προκαθορισμένα service, τις αντικαταστάσεις αναλώσιμων, τις τυχόν επισκευές που θα χρειαστούν, καθώς και από τα πάγια έξοδα, όπως τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιση. Όλα αυτά, τα αναλαμβάνει η εταιρεία μίσθωσης. Η ασφάλιση είναι μικτή και καλύπτει πλήρως τον οδηγό, ενώ στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων όπου ένα μισθωμένο με leasing όχημα θα χρειαστεί πολυήμερη επισκευή, προσφέρεται αυτοκίνητο αντικατάστασης.

Μικρότερο κόστος προκαταβολής, σταθερές μηνιαίες δόσεις : Σε σύγκριση με την αγορά μέσω χρηματοδοτικού από τράπεζα, το leasing απαιτεί μικρότερη προκαταβολή και οι μηνιαίες δόσεις είναι σταθερές.

Διαρκής πρόσβαση σε νέα μοντέλα: Με τη λήξη κάθε σύμβασης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει καινούριο αυτοκίνητο και να απολαύσει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Λιγότερη εξάρτηση από την μεταπωλητική αξία: Ο χρήστης δεν ανησυχεί για την απομείωση της αξίας του αυτοκινήτου, καθώς αυτό το ρίσκο το αναλαμβάνει η εταιρεία leasing.

