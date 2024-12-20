Πτήση MH370: Ξεκινά ξανά η έρευνα για το χαμένο αεροσκάφος της Malaysia Airlines, 10 χρόνια μετά την εξαφάνισή του

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Η κυβέρνηση της Μαλαισίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι συμφώνησε σε μια πρόταση για την έναρξη νέας έρευνας για την πτήση MH370 της Malaysia Airlines, η οποία εξαφανίστηκε πριν από 10 χρόνια σε μια από τις πιο μυστηριώδεις αεροπορικές τραγωδίες στην ιστορία.

Η Μαλαισία συμφώνησε καταρχήν να συνεχίσει τις έρευνες για τα συντρίμμια της εξαφανισμένης πτήσης MH370 της Malaysia Airlines, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Μεταφορών της, περισσότερα από 10 χρόνια μετά την εξαφάνισή της.

Η πτήση MH370, ένα Boeing 777 που μετέφερε 227 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος, εξαφανίστηκε καθ’ οδόν από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο στις 8 Μαρτίου 2014.

Ο υπουργός Μεταφορών Άντονι Λόουκ είπε ότι η πρόταση για έρευνα σε μια νέα περιοχή στον νότιο Ινδικό Ωκεανό προήλθε από την εταιρεία εξερεύνησης Ocean Infinity, η οποία είχε επίσης πραγματοποιήσει την τελευταία έρευνα για το αεροπλάνο που ολοκληρώθηκε το 2018.

🔴 Malaysia approved a $70m deal with Ocean Infinity to restart the MH370 search under a "no find, no fee" arrangement. The effort will focus on 15,000 sq km in the Indian Ocean, seeking answers for families after 10 years. #Airways #News



📸: Laurent ERRERA pic.twitter.com/TxPxoptg1t — Airways Magazine (@airwaysmagazine) December 20, 2024

Η εταιρεία θα λάβει 70 εκατομμύρια δολάρια εάν τα συντρίμμια που βρεθούν είναι σημαντικά, είπε ο Λόουκ σε συνέντευξη Τύπου.

«Η ευθύνη και η υποχρέωση και η δέσμευσή μας είναι προς τους πλησιέστερους συγγενείς», είπε.

«Ελπίζουμε αυτή τη φορά να είναι θετική, να βρεθούν τα συντρίμμια και να μάθουν οι οικογένειες την τύχη των αγαπημένων τους».

Οι ερευνητές της Μαλαισίας αρχικά δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο το αεροσκάφος να είχε απομακρυνθεί σκόπιμα από την πορεία του.

Συντρίμμια, που άλλα επιβεβαιώθηκαν και άλλα πιστεύεται ότι προέρχονται από το αεροσκάφος, ξεβράστηκαν κατά μήκος των ακτών της Αφρικής και σε νησιά στον Ινδικό Ωκεανό.

Περισσότεροι από 150 Κινέζοι επιβάτες βρίσκονταν στην πτήση, με συγγενείς να ζητούν αποζημίωση από την Malaysia Airlines, την Boeing, την εταιρεία κατασκευής κινητήρων αεροσκαφών Rolls-Royce και τον ασφαλιστικό όμιλο Allianz μεταξύ άλλων.

Η Μαλαισία δέσμευσε το Ocean Infinity το 2018 για να ψάξει στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, προσφέροντας να πληρώσει έως και 70 εκατομμύρια δολάρια εάν έβρισκε το αεροπλάνο, αλλά απέτυχε σε δύο προσπάθειες.

Αυτό ακολούθησε μια υποβρύχια έρευνα από τη Μαλαισία, την Αυστραλία και την Κίνα σε μια περιοχή 120.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (46.332 τετραγωνικά μίλια) του νότιου Ινδικού Ωκεανού, με βάση τα δεδομένα των αυτόματων συνδέσεων μεταξύ ενός δορυφόρου Inmarsat και του αεροπλάνου.

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