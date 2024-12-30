Μοιραίο challenge στην Ταϊλάνδη – Ήπιε μονορούφι ένα μπουκάλι ουίσκι για τα χρήματα και πέθανε (photos/videos)

Ένας νεαρός άνδρας πέθανε στην Ταϊλάνδη αφού ήπιε ένα ολόκληρο μπουκάλι ουίσκι στο πλαίσιο ενός challenge προκειμένου να βγάλει χρήματα για να συντηρήσει την οικογένειά του.

Στον Thanakarn Kanthee, προσφέρθηκαν 840 περίπου ευρώ ως «βραβείο» για να πιει ένα ουίσκι 350ml σε ένα πάρτι.

An online influencer died from alcohol poisoning after consuming an entire 350ml bottle of alcohol in one go.



Thanakarn "Bank Leicester" Kanthee, known for his rap performances while selling garlands, accepted a dare to drink the entire bottle in exchange for 30,000 baht.



— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) December 26, 2024

Γνωστός ως «Bank Leicester» ο Thanakarn Kanthee, αναλάμβανε προκλήσεις για να κερδίζει χρήματα και να συντηρεί την οικογένειά του.

— Thai PBS World (@ThaiPBSWorld) December 29, 2024

Ένα βίντεο που τραβήχτηκε σε ένα πάρτι στην πόλη Chanthaburi δείχνει τον κόσμο να γελάει και να τον ενθαρρύνει να συνεχίσει να πίνει.

[Update] The five people who were present when Thanakarn, 27, was allegedly dared to consume an entire 350ml bottle of alcohol in one go at a party in Chanthaburi's Tha Mai District have denied daring or paying him to do it, despite numerous pieces of evidence.



— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) December 26, 2024

Λίγες μόνο στιγμές μετά την κατάποση του αλκοόλ ο Thanakarn άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία και να κάνει εμετό.

December 29, 2024

Αυτό που υποτίθεται ότι ήταν απλά μια πρόκληση κατέληξε σε τραγωδία καθώς κατέρρευσε στο πάτωμα.

Όπως αναφέρει η Metro, ο 27χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά τίποτα δεν μπορούσε να γίνει για να σωθεί και κηρύχθηκε νεκρός.

🇹🇭 THAI INFLUENCER DIES AFTER WHISKY STUNT



Thankam "Bank Leicester" Kanthee, 21, died after being dared to chug a full bottle of whisky for £700 at a party in Chanthaburi, Thailand.



December 29, 2024

Ο Thanakarn ζούσε με τη γιαγιά του από τότε που ήταν μόλις δύο μηνών.

Από την ηλικία των επτά ετών πουλούσε γιρλάντες σε υπαίθρια αγορά, ώστε να μπορεί να συντηρεί τον εαυτό του και τη γιαγιά του.

Έφτιαχνε αυτοσχέδια ραπ τραγούδια για να προσελκύσει αγοραστές και σε διάφορα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει φαίνεται να δέχεται προκλήσεις για να πιει αλκοόλ με αντάλλαγμα χρήματα, ανέφερε η Bangkok Post.

Μια σελίδα στο Facebook έδειχνε κάποιους παρευρισκόμενους στο πάρτι να γελάνε καθώς οι διασώστες μετέφεραν τον Thanakarn σε ασθενοφόρο πάνω σε φορείο.

The police are investigating online content creators connected to Thanakarn "Bank Leicester" Kanthee, who died after consuming an entire 350ml bottle of alcohol in one sitting.



— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) December 27, 2024

Μετά τον θάνατό του, ο ακτιβιστής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Guntouch Pongpaiboonwet προσφέρθηκε να υποστηρίξει την οικογένειά του. «Οι άνθρωποι έσπευσαν να φτιάξουν περιεχόμενο και να διασκεδάσουν με αυτό, αλλά όταν ήρθε η ώρα να αναλάβουν την ευθύνη, ούτε μια ψυχή δεν τόλμησε να βγει μπροστά», δήλωσε ο Guntouch.

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου, του Έκαχαρτ «Εμ» Μέεφρομ, o οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το συγκεκριμένο αδίκημα τιμωρείται με φυλάκιση έως και 10 έτη στην Ταϊλάνδη και υψηλό χρηματικό πρόστιμο.

