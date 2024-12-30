search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 11:12
ΚΟΣΜΟΣ

30.12.2024 09:21

Μοιραίο challenge στην Ταϊλάνδη – Ήπιε μονορούφι ένα μπουκάλι ουίσκι για τα χρήματα και πέθανε (photos/videos)

30.12.2024 09:21
Ένας νεαρός άνδρας πέθανε στην Ταϊλάνδη αφού ήπιε ένα ολόκληρο μπουκάλι ουίσκι στο πλαίσιο ενός challenge προκειμένου να βγάλει χρήματα για να συντηρήσει την οικογένειά του.

Στον Thanakarn Kanthee, προσφέρθηκαν 840 περίπου ευρώ ως «βραβείο» για να πιει ένα ουίσκι 350ml σε ένα πάρτι.

Γνωστός ως «Bank Leicester» ο Thanakarn Kanthee, αναλάμβανε προκλήσεις για να κερδίζει χρήματα και να συντηρεί την οικογένειά του.

Ένα βίντεο που τραβήχτηκε σε ένα πάρτι στην πόλη Chanthaburi δείχνει τον κόσμο να γελάει και να τον ενθαρρύνει να συνεχίσει να πίνει.

Λίγες μόνο στιγμές μετά την κατάποση του αλκοόλ ο Thanakarn άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία και να κάνει εμετό.

Αυτό που υποτίθεται ότι ήταν απλά μια πρόκληση κατέληξε σε τραγωδία καθώς κατέρρευσε στο πάτωμα.

Όπως αναφέρει η Metro, ο 27χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά τίποτα δεν μπορούσε να γίνει για να σωθεί και κηρύχθηκε νεκρός.

Ο Thanakarn ζούσε με τη γιαγιά του από τότε που ήταν μόλις δύο μηνών.

Από την ηλικία των επτά ετών πουλούσε γιρλάντες σε υπαίθρια αγορά, ώστε να μπορεί να συντηρεί τον εαυτό του και τη γιαγιά του.

Έφτιαχνε αυτοσχέδια ραπ τραγούδια για να προσελκύσει αγοραστές και σε διάφορα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει φαίνεται να δέχεται προκλήσεις για να πιει αλκοόλ με αντάλλαγμα χρήματα, ανέφερε η Bangkok Post.

Μια σελίδα στο Facebook έδειχνε κάποιους παρευρισκόμενους στο πάρτι να γελάνε καθώς οι διασώστες μετέφεραν τον Thanakarn σε ασθενοφόρο πάνω σε φορείο.

Μετά τον θάνατό του, ο ακτιβιστής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Guntouch Pongpaiboonwet προσφέρθηκε να υποστηρίξει την οικογένειά του. «Οι άνθρωποι έσπευσαν να φτιάξουν περιεχόμενο και να διασκεδάσουν με αυτό, αλλά όταν ήρθε η ώρα να αναλάβουν την ευθύνη, ούτε μια ψυχή δεν τόλμησε να βγει μπροστά», δήλωσε ο Guntouch.

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου, του Έκαχαρτ «Εμ» Μέεφρομ, o οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το συγκεκριμένο αδίκημα τιμωρείται με φυλάκιση έως και 10 έτη στην Ταϊλάνδη και υψηλό χρηματικό πρόστιμο.

