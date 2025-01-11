BYD ATTO 2: Ήρθε για να κατακτήσει τη Ευρώπη

Συνδυάζοντας συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις και διαθέτοντας την εμβληματική μπαταρία τύπου Blade Battery της BYD, την υπερσύγχρονη δομή Cell-to-Body, έξυπνη τεχνολογία αιχμής στην καμπίνα των επιβατών και πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό, το ATTO 2 είναι το τέλειο αστικό EV για όσους δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από ένα όχημα με premium φινίρισμα και χαρακτηριστικά «μεγάλου αυτοκινήτου».

Το ATTO 2, το οποίο παρουσιάζεται αυτές τις ημέρες στο κοινό στην Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, το πρώτο σημαντικό Σαλόνι Αυτοκινήτου της Ευρώπης για το 2025, έχει σχεδιαστεί για όσους επιθυμούν την αυξημένη απόσταση από το έδαφος, που προσφέρει ένα SUV, σε ένα προσιτό πακέτο, το οποίο συγχρόνως είναι κατάλληλο για κίνηση και εύκολη στάθμευση σε αστικούς δρόμους. Έρχεται να πλαισιώσει το μεγαλύτερο ATTO 3 στη διευρυνόμενη ευρωπαϊκή γκάμα μοντέλων της BYD.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε το 2025 με ένα ακόμη σημαντικό μοντέλο, που αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού μας για την Ευρώπη. Η κατηγορία B-SUV απολαμβάνει υψηλή δημοτικότητα και με το ATTO 2 έχουμε μια εξαιρετική πρόταση που απευθύνεται σε αυτή τη μεγάλη βάση δυνητικών πελατών. Ενσωματώνει όλα τα πλεονεκτήματα της BYD στις μπαταρίες, τους ηλεκτροκινητήρες και τη δομή Cell-to-Body σε ένα συμπαγές πακέτο που φέρνει νέες έξυπνες τεχνολογίες στην κατηγορία των αστικών SUV».

