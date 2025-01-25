Αλεξανδρούπολη: Χειροπέδες σε 54χρονο μεθυσμένο οδηγό που ενεπλάκη σε τροχαίο – Δεν είχε δίπλωμα

Ένας 54χρονος συνελήφθη στην εθνική οδό Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές και μάλιστα οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αλεξανδρούπολης του πέρασαν χειροπέδες και τον παρέπεμψαν με την εις βάρους του σχηματισθείσα δικογραφία στον αρμόδια εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Ιερά Σύνοδος: Λαϊκό προσκύνημα και τρισάγιο για τον μακαριστό Αναστάσιο

Κομοτηνή: Δύο συλλήψεις για επεισόδιο με πυροβολισμούς και 3 τραυματίες

Πάτρα: Άγριο ξύλο μεταξύ μαθητριών μέσα σε τάξη (Video)