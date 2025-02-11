Ένα χιουμοριστικό βίντεο δημιούργησε ο Λάκης Γαβαλάς με αφορμή το ατύχημα της Αλεξάνδρας Νίκα η οποία και παρασύρθηκε από ένα πολυτελές αυτοκίνητο μάρκας Bentley το οποίο και έγινε καπνός με το που την… χτύπησε στο Κολωνάκι.

Στο βίντεο που έκανε ο σχεδιαστής μόδας βρίσκεται στο Κολωνάκι και ενώ κατεβαίνει την κατηφόρα παριστάνει ότι πέφτει πάνω σε ένα αυτοκίνητο λέγοντας: «Καλά δεν ντρέπεστε λίγο; Πώς το βγάζετε το αυτοκίνητο έτσι έξω; Με ακουμπήσατε, με πονέσατε. Τώρα θα δείτε, θα σας γράψω».

«Με ακούμπησε αυτοκίνητο 1.000 κυβικών, καταραμένη φτώχεια», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Λάκης Γαβαλάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr πάντως ο δράστης πρόκειται για επιχειρηματία που μένει στην περιοχή του Κολωνακίου είναι αυτός που μίσθωσε μέσω βουλγαρικής εταιρείας τη Bentley που ενεπλάκη το απόγευμα της Κυριακής 9 Φεβρουαρίου στο παρολίγον τροχαίο ατύχημα με την Αλεξάνδρα Νίκα.

O πατέρας του Κωνσταντίνου Αργυρού μιλώντας για το ατύχημα της Αλεξάνδρας Νίκα στην τηλεόραση τόνισε πάντως ότι είναι καλά στην υγεία της ενώ αποκάλυψε ότι δεν έχει καταθέσει ακόμα μήνυση.

