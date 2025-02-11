search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 14:01
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2025 18:45

Ο Λάκης Γαβαλάς τρολάρει την παράσυρση της Αλεξάνδρας Νίκα: «Με ακούμπησε αυτοκίνητο 1.000 κυβικών, καταραμένη φτώχεια»

11.02.2025 18:45
LAKHS_GABALAS
Screenshot Tik Tok

Ένα χιουμοριστικό βίντεο δημιούργησε ο Λάκης Γαβαλάς με αφορμή το ατύχημα της Αλεξάνδρας Νίκα η οποία και παρασύρθηκε από ένα πολυτελές αυτοκίνητο μάρκας Bentley το οποίο και έγινε καπνός με το που την… χτύπησε στο Κολωνάκι.

Στο βίντεο που έκανε ο σχεδιαστής μόδας βρίσκεται στο Κολωνάκι και ενώ κατεβαίνει την κατηφόρα παριστάνει ότι πέφτει πάνω σε ένα αυτοκίνητο λέγοντας: «Καλά δεν ντρέπεστε λίγο; Πώς το βγάζετε το αυτοκίνητο έτσι έξω; Με ακουμπήσατε, με πονέσατε. Τώρα θα δείτε, θα σας γράψω».

«Με ακούμπησε αυτοκίνητο 1.000 κυβικών, καταραμένη φτώχεια», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Λάκης Γαβαλάς.

@lakisgavalasofficial ΜΕ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1.000 ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 😂😂😂😂😂😂 #lakisgavalas #tiktokgreece #viral ♬ πρωτότυπος ήχος – LakisGavalasOfficial

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr πάντως ο δράστης πρόκειται για επιχειρηματία που μένει στην περιοχή του Κολωνακίου είναι αυτός που μίσθωσε μέσω βουλγαρικής εταιρείας τη Bentley που ενεπλάκη το απόγευμα της Κυριακής 9 Φεβρουαρίου στο παρολίγον τροχαίο ατύχημα με την Αλεξάνδρα Νίκα.

O πατέρας του Κωνσταντίνου Αργυρού μιλώντας για το ατύχημα της Αλεξάνδρας Νίκα στην τηλεόραση τόνισε πάντως ότι είναι καλά στην υγεία της ενώ αποκάλυψε ότι δεν έχει καταθέσει ακόμα μήνυση.

Διαβάστε επίσης:

Green Day: Στα σκαριά κωμική… ταινία εμπνευσμένη από το διάσημο συγκρότημα

Άρμι Χάμερ: Δεν είμαι κανίβαλος, υπήρξα μ@@@@@ς, αλλά αυτό δεν είναι παράνομο

«Αστερομάτα»: Το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision τώρα και σε… μέταλ εκδοχή (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled-design-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mercedes και BMW: Από εχθροί γίνονται…συνεργάτες;

facebook-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με ομάδα στο Facebook που διαμοίραζε φωτογραφίες ανυποψίαστων γυναικών – Δρούσε ανενόχλητη επί έξι χρόνια

giorgosmazonakis_ndp
LIFESTYLE

Δικηγόρος Μαζωνάκη: Ο Γιώργος είναι πικραμένος και αγανακτισμένος – Υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει μια συνέντευξη

cristiano ronaldo_georgina rodriguez2
LIFESTYLE

Cristiano Ronaldo: Η… αστρονομική διατροφή που θα δίνει στη Georgina Rodriguez αν χωρίσουν

FOTIA_PATRA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Κάλεσμα για αυτόπτες μάρτυρες υπέρ του 25χρονου και του 21χρονου – «Τα παιδιά αυτά δεν είναι εμπρηστές – Υπάρχει σκευωρία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 14:00
Untitled-design-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mercedes και BMW: Από εχθροί γίνονται…συνεργάτες;

facebook-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με ομάδα στο Facebook που διαμοίραζε φωτογραφίες ανυποψίαστων γυναικών – Δρούσε ανενόχλητη επί έξι χρόνια

giorgosmazonakis_ndp
LIFESTYLE

Δικηγόρος Μαζωνάκη: Ο Γιώργος είναι πικραμένος και αγανακτισμένος – Υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει μια συνέντευξη

1 / 3