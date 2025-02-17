NBA ALL Star Game: Η ομάδα του Σακίλ Ο’ Νιλ νικήτρια με MVP τον Κάρι – Σόου με καρφώματα και τρίποντα στο Σαν Φρανσίσκο

Ο Τζέισον Τέιτουμ ήταν αυτός που έδωσε τον τίτλο στην ομάδα του Σακίλ Ο’ Νιλ στο φετινό -διαφορετικό- All Star Game του NBA, που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στο Σαν Φρανσίσκο.
Ο άσος των Σέλτικς σημείωσε 15 πόντους και ο Στέφεν Κάρι πρόσθεσε 12 με τέσσερα τρίποντα (για να αναδειχθεί και MVP της βραδιάς), με την Τeam Shaq να επικρατεί με σκορ 41-25 της Team Chuck (Τσαρλτς Μπάρκλεϊ), κατακτώντας το φετινό All-Star Game.
Φέτος υπήρχε η καινοτομία ότι οι παίκτες που επιλέχθηκαν για το All Star Game, χωρίστηκαν σε 4 ομάδες. Σακίλ, Μπάρκλεϊ, Κένι Σμιθ και Κάντεϊς Πάρκερ, επέλεξαν τα ρόστερ τους, για να διεξαχθούν αρχικά δύο ημιτελικοί και μετά ο τελικός. Κάθε παιχνίδι θα κρίνονταν όταν μία ομάδα θα έφτανε, ή θα ξεπερνούσε τους 40 πόντους.
Στον τελικό ο Τέιτουμ ευστόχησε σε 6 από τις 7 προσπάθειες και πέτυχε το καθοριστικό κάρφωμα για να ολοκληρώσει την εύκολη νίκη για την Team Shaq.
Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα σημείωσε 11 πόντους, οδηγώντας την Team Chuck.
Το φετινό σόου των αστέρων του NBA, είχε δύο ηχηρές απουσίες: του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος τραυματίστηκε στον αστράγαλο.
Στο σόου εντός του γηπέδου συμμετείχε και ο ηθοποιός Κέβιν Χαρτ, ο οποίος πρόσφερε άφθονο γέλιο στους θεατές.
ΤΕΛΙΚΟΣ
41-25
Team Shaq (Σακίλ Ο’Νιλ): Ντουράντ, Τέιτουμ 15 (3), Κάρι 12 (4), Λίλαρντ, Χάρντεν 3 (1), Ίρβινγκ 7 (1), Μπράουν 4
Team Chuck (Τσαρλς Μπάρκλεϊ): Σιάκαμ, Γιόκιτς 2, Τάουνς 8, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 4 (1), Μίτσελ, Σενγκούν, Γουεμπανιαμά 11 (1), Γιανγκ
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
41-32
Team Chuck (Τσαρλς Μπάρκλεϊ): Σιάκαμ 4, Γιόκιτς 2, Τάουνς 6 (2), Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 12 (2), Μίτσελ 3 (1), Σενγκούν 4, Γουεμπανιαμά 6, Γιανγκ 4
Team Kenny (Κένι Σμιθ): Τζάκσον 4, Μόμπλι 6, Γουίλιαμς 2, Μπράνσον 3 (1), Χίρο 6 (2), Γκάρλαντ 6 (2), Κάνινγκχαμ 5 (1)
42-35
Team Shaq (Σακίλ Ο’Νιλ): Ντουράντ 4, Τέιτουμ 6, Κάρι 8 (2), Λίλαρντ 9 (3), Χάρντεν 3 (1), Ίρβινγκ 4, Μπράουν 8
Team Candance (Κάντας Πάρκερ): Γουέλς 2, Ίντι 2, Τζορτζ 3 (1), Καστλ 6, Κονέκτ 8 (2), Τζάκσον-Ντέιβις 2, Τόμπσον 4, Νταν 8 (1)
