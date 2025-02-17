search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 19:13
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2025 10:30

NBA ALL Star Game: Η ομάδα του Σακίλ Ο’ Νιλ νικήτρια με MVP τον Κάρι – Σόου με καρφώματα και τρίποντα στο Σαν Φρανσίσκο

Ο Τζέισον Τέιτουμ ήταν αυτός που έδωσε τον τίτλο στην ομάδα του Σακίλ Ο’ Νιλ στο φετινό -διαφορετικό- All Star Game του NBA, που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο άσος των Σέλτικς σημείωσε 15 πόντους και ο Στέφεν Κάρι πρόσθεσε 12 με τέσσερα τρίποντα (για να αναδειχθεί και MVP της βραδιάς), με την Τeam Shaq να επικρατεί με σκορ 41-25 της Team Chuck (Τσαρλτς Μπάρκλεϊ), κατακτώντας το φετινό All-Star Game.

Φέτος υπήρχε η καινοτομία ότι οι παίκτες που επιλέχθηκαν για το All Star Game, χωρίστηκαν σε 4 ομάδες. Σακίλ, Μπάρκλεϊ, Κένι Σμιθ και Κάντεϊς Πάρκερ, επέλεξαν τα ρόστερ τους, για να διεξαχθούν αρχικά δύο ημιτελικοί και μετά ο τελικός. Κάθε παιχνίδι θα κρίνονταν όταν μία ομάδα θα έφτανε, ή θα ξεπερνούσε τους 40 πόντους.

Στον τελικό ο Τέιτουμ ευστόχησε σε 6 από τις 7 προσπάθειες και πέτυχε το καθοριστικό κάρφωμα για να ολοκληρώσει την εύκολη νίκη για την Team Shaq. 

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα σημείωσε 11 πόντους, οδηγώντας την Team Chuck.

Το φετινό σόου των αστέρων του NBA, είχε δύο ηχηρές απουσίες: του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος τραυματίστηκε στον αστράγαλο.

Στο σόου εντός του γηπέδου συμμετείχε και ο ηθοποιός Κέβιν Χαρτ, ο οποίος πρόσφερε άφθονο γέλιο στους θεατές.

ΤΕΛΙΚΟΣ

41-25

Team Shaq (Σακίλ Ο’Νιλ): Ντουράντ, Τέιτουμ 15 (3), Κάρι 12 (4), Λίλαρντ, Χάρντεν 3 (1), Ίρβινγκ 7 (1), Μπράουν 4

Team Chuck (Τσαρλς Μπάρκλεϊ): Σιάκαμ, Γιόκιτς 2, Τάουνς 8, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 4 (1), Μίτσελ, Σενγκούν, Γουεμπανιαμά 11 (1), Γιανγκ

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

41-32

Team Chuck (Τσαρλς Μπάρκλεϊ): Σιάκαμ 4, Γιόκιτς 2, Τάουνς 6 (2), Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 12 (2), Μίτσελ 3 (1), Σενγκούν 4, Γουεμπανιαμά 6, Γιανγκ 4

Team Kenny (Κένι Σμιθ): Τζάκσον 4, Μόμπλι 6, Γουίλιαμς 2, Μπράνσον 3 (1), Χίρο 6 (2), Γκάρλαντ 6 (2), Κάνινγκχαμ 5 (1)

42-35

Team Shaq (Σακίλ Ο’Νιλ): Ντουράντ 4, Τέιτουμ 6, Κάρι 8 (2), Λίλαρντ 9 (3), Χάρντεν 3 (1), Ίρβινγκ 4, Μπράουν 8

Team Candance (Κάντας Πάρκερ): Γουέλς 2, Ίντι 2, Τζορτζ 3 (1), Καστλ 6, Κονέκτ 8 (2), Τζάκσον-Ντέιβις 2, Τόμπσον 4, Νταν 8 (1)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΚΑΛΧΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3