Φλώρινα: Πάγωσε ο καταρράκτης από την χαμηλή θερμοκρασία – Μοναδικό θέαμα τα παγωμένα νερά του

Τον καταρράκτη της Τοπικής Κοινότητας Πολυποτάμου του Δήμου Φλώρινας πάγωσε η πολύ χαμηλή θερμοκρασία που επικράτησε στην περιοχή κατά την διάρκεια της χθεσινής ημέρας και κυρίως της νύχτας, που η θερμοκρασία έπεσε ιδιαίτερα χαμηλά κάνοντας βουτιά στους -12 βαθμούς Κελσίου.

Η εικόνα του παγωμένου καταρράκτη, όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, προσδίδει μια ιδιαίτερη χροιά στο τοπίο της περιοχής προσελκύοντας αρκετούς να επισκεφτούν την περιοχή για να απολαύσουν αυτό το μοναδικό τοπίο.

