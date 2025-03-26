Συνέλαβαν ανηλίκους σε Άρτα και Ηγουμενίτσα – Οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες, στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων στην Άρτα και την Ηγουμενίτσα, καθώς οδηγούσαν μοτοσικλέτες χωρίς να διαθέτουν άδεια οδήγησης.

Στην Άρτα συνελήφθησαν επίσης οι γονείς του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας.

