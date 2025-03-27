Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στο Ωραιόκαστρο – Δεν κινδύνευσαν οι κτηριακές εγκαταστάσεις

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τετάρτης 26 Μαρτίου, σε σωρό απορριμμάτων, στον αύλειο χώρο εργοστασίου επίπλων, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, κοντά στο Τιτάν, στη Θεσσαλονίκη..

Επί τόπου επιχείρησαν δεκαπέντε άνδρες της Πυροσβεστικής με πέντε υδροφόρα οχήματα που κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά.

Υπολείμματα ξυλείας κάηκαν, χωρίς να κινδυνεύσουν οι κτηριακές εγκαταστάσεις της βιοτεχνίας ή να αναφερθούν τραυματισμοί από την πυρκαγιά που ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

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