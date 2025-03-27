search
27.03.2025 06:47

Παλαιό Φάληρο: Δύο τραυματίες σε τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Δεν είχε δίπλωμα ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στη μία τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος όταν 20χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να μην είχε δίπλωμα οδήγησης, στο ύψος της οδού Τερψιχόρης, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών και για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε να παρέμβουν 11 πυροσβέστες.

Ο οδηγός δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά, ενώ κρίσιμη είναι η κατάσταση της 20χρονης συνοδηγού η οποία βρέθηκε εκτός του οχήματος. 

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το νεαρό κορίτσι να μην φορούσε ζώνη ασφαλείας καθώς φέρει συντριπτικά κατάγματα. Και οι δύο τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας προκειμένου να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος.

