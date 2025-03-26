 Φωτιά σε βιοτεχνία ξυλείας στο Ωραιόκαστρο (Video)

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Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το βράδυ σε σωρό απορριμμάτων στον αύλειο χώρο βιοτεχνίας με ξυλεία, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου κοντά στο ΤΙΤΑΝ.
Επί τόπου επιχείρησαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 8 άνδρες.
Η φωτιά κατασβήστηκε ενώ κάηκαν υπολείμματα ξυλείας χωρίς να κινδυνεύσουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις της βιοτεχνίας.
Δείτε βίντεο από το Thestival.gr
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