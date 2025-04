Adolescence στην κορυφή του Netflix – Νέο ρεκόρ τηλεθέασης για τη βρετανική σειρά

Το «Adolescence», καταγράφει μία εξαιρετική πορεία στο Netflix, ξεπερνώντας σε προβολές κορυφαίους τίτλους της πλατφόρμας, όπως το «Bridgerton», το «The Queen’s Gambit», το «Fool Me Once» και την πρώτη σεζόν του «The Night Agent».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Netflix, η μίνι σειρά από το Ηνωμένο Βασίλειο, ανέβηκε την περασμένη εβδομάδα από την 9η στην 4η θέση της λίστας με τις πιο δημοφιλείς αγγλόφωνες σειρές όλων των εποχών.

Η σειρά έχει συγκεντρώσει ήδη πάνω από 114 εκατομμύρια προβολές, εκ των οποίων τα 17,8 εκατομμύρια σημειώθηκαν μόνο την τελευταία εβδομάδα, καθιστώντας την για άλλη μία φορά την κορυφαία επιλογή των συνδρομητών. Ξεπέρασε έτσι ακόμη και τις πρόσφατες πρεμιέρες του «Gone Girls: The Long Island Serial Killer» και του ιατρικού δράματος «Pulse».

Ένας επιπλέον παράγοντας που θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη δυναμική της σειράς, είναι η προβολή της σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου, γεγονός που συμβάλλει σταδιακά και στην ανατροπή των εσωτερικών δεδομένων του Netflix.

'Adolescence' Has Now Passed All 'Bridgerton' Seasons on Netflix's Top 10 All-Time Rankings https://t.co/ioAFjQLfJG