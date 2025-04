ChatGPT: Γιατί το να λέμε «ευχαριστώ» και «παρακαλώ» κάνει… φτωχότερο τον δημιουργό του

Ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, αποκάλυψε πρόσφατα ότι οι ευγενικοί χρήστες του ChatGPT κοστίζουν στην εταιρεία «δεκάδες εκατομμύρια δολάρια».

Η ατάκα του σε ανάρτηση στο X (πρώην Twitter) ήρθε ως απάντηση σε ερώτηση για το αν η ευγένεια απέναντι στην AI επηρεάζει το ενεργειακό κόστος. Η απάντησή του ήταν: «Δεκάδες εκατομμύρια δολάρια που άξιζαν απόλυτα».

tens of millions of dollars well spent–you never know