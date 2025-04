Το YouTube… έκλεισε τα 20: Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο που ανέβηκε στην πλατφόρμα (videos)

Πριν από είκοσι χρόνια, στις 23 Απριλίου του 2005, ένα βίντεο χαμηλής ευκρίνειας και διάρκειας 18 δευτερολέπτων με τίτλο «Εγώ στον ζωολογικό κήπο» (Me at the zoo) ανέβηκε στην ιστοσελίδα που θα γινόταν η πιο διάσημη πλατφόρμα βίντεο στον πλανήτη: το YouTube.

Στο εν λόγω βίντεο, το οποίο ήταν και το πρώτο που αναρτήθηκε ποτέ στην πλατφόρμα, εμφανίζεται ο Τζάουεντ Κάριμ, ένας εκ των συνιδρυτών του YouTube, να μιλάει για τους ελέφαντες στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο.

Για τα σημερινά δεδομένα του YouTube δεν θα έλεγε κανείς πως το “Me at the zoo” είναι ένα ενδιαφέρον βίντεο.

Το συγκεκριμένο κλιπ, που πλέον έχει περισσότερες από 355 εκατ. προβολές, αποτελεί σύμβολο του «ξεκινήματος» του YouTube και την αρχή μιας νέας εποχής σε ό,τι αφορά το διαδικτυακό περιεχόμενο που σχετίζεται με τα βίντεο.

