search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 13:43
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.06.2026 13:25

Novasummer: 72 αξέχαστες νύχτες θερινού σινεμά με 27 αγαπημένες γαλλικές κωμωδίες για ένα απολαυστικό γαλλο…καίρι!

03.06.2026 13:25
novasummer_adv
  • Από τις 5 Ιουνίου μέχρι κα τις 15 Αυγούστου με δύο ταινίες back to back κάθε βράδυ από τις 21:00
  • Κορυφαίοι Γάλλοι ηθοποιοί, Catherine Deneuve, Christian Clavier, Jean Reno, Juliette Binoche, Marion Cotillard, Guillaume Canet, Mathieu Amalric, Benoît Poelvoorde Danny Boon υπόσχονται μοναδικές στιγμές γέλιου

Tο αγαπημένο pop up κανάλι Novasummer είναι και πάλι εδώ και ετοιμάζεται να ανεβάσει την καλοκαιρινή διάθεση με γαλλική φινέτσα! Η Nova προσκαλεί τους συνδρομητές της αυτό το καλοκαίρι, να γελάσουν καθημερινά με μια δόση από τις καλύτερες γαλλικές κωμωδίες με τους καλύτερους Γάλλους ηθοποιούς, μέσα από το καλοκαιρινό κανάλι Novasummer προβάλλοντας από τις 5 Ιουνίου έως τις 15 Αυγούστου, δύο ταινίες back to back από τις 21:00.

Μεταξύ άλλων οι συνδρομητές θα απολαύσουντη γαλλική all-time κλασική cult κωμωδία «Gazon Maudit!», το «Serial (Bad) Weddings 2» με τον Christian Clavier, καθώς και το «Mes Trésors» με τον Jean Reno, αλλά και το «R.A.I.D. Special Unit» με τον Danny Boon. Παράλληλα, το γαλλικό blockbuster «La Famille Bélier» και το «Potiche» με την Catherine Deneuve, όπως και το «How to Be a Good Wife» με την Juliette Binoche. Και φυσικά η Marion Cotillard και ο Guillaume Canet στο «Rock’n Roll», όπως ο Mathieu Amalric και ο Benoît Poelvoorde στο «Sink or Swim». Όλα εδώ, στο Novasummer!

Απόλαυσε τις ταινίες στο κανάλι Novasummer (θέση 200 και με ενεργοποιημένο το Catch Up 7 ημερών) αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
theodorakis-leoforos
MEDIA

Λεωφόρος: 104 χρόνια ιστορίας του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο ντοκιμαντέρ του Σ. Θεοδωράκη – Δείτε το trailer (video)

foreigner-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foreigner: Οι θρύλοι του Classic Rock για πρώτη φορά στην Ελλάδα

ScottPelley
MEDIA

CBS: Ο νέος επικεφαλής του «60 Minutes» απέλυσε τον δημοσιογράφο που έκανε κριτική και τον αμφισβήτησε

kuwait-aerodromio
ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Ένας νεκρός, τραυματίες και ζημιές μετά την ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο – Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας

novasummer_adv
ADVERTORIAL

Novasummer: 72 αξέχαστες νύχτες θερινού σινεμά με 27 αγαπημένες γαλλικές κωμωδίες για ένα απολαυστικό γαλλο…καίρι!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

kalxass-2347
ΚΑΛΧΑΣ

Εντυπώσεις από Pulse και… Σκάι, ο Σαμαράς, η δημοσκοπική ταραχή στο ΠΑΣΟΚ και το φλερτ με Κασσελάκη, το δράμα της ΝΕΑΡ και η καχύποπτη Λατινοπούλου

pylones deh ipsili tasi – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κρήτη: Οργή για ΑΔΜΗΕ –  «Φυτεύουν» 267 πυλώνες 33 μέτρων σε 100 χιλιόμετρα με παρθένα βουνά και αρχαιολογικούς χώρους

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

Neutral-mirror-glaze-6
CUCINA POVERA

Σπιτικό διάφανο γλάσο καθρέπτη, χωρίς ζελατίνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 13:42
theodorakis-leoforos
MEDIA

Λεωφόρος: 104 χρόνια ιστορίας του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο ντοκιμαντέρ του Σ. Θεοδωράκη – Δείτε το trailer (video)

foreigner-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foreigner: Οι θρύλοι του Classic Rock για πρώτη φορά στην Ελλάδα

ScottPelley
MEDIA

CBS: Ο νέος επικεφαλής του «60 Minutes» απέλυσε τον δημοσιογράφο που έκανε κριτική και τον αμφισβήτησε

1 / 3