Novasummer: 72 αξέχαστες νύχτες θερινού σινεμά με 27 αγαπημένες γαλλικές κωμωδίες για ένα απολαυστικό γαλλο…καίρι!

Από τις 5 Ιουνίου μέχρι κα τις 15 Αυγούστου με δύο ταινίες back to back κάθε βράδυ από τις 21:00

Κορυφαίοι Γάλλοι ηθοποιοί, Catherine Deneuve, Christian Clavier, Jean Reno, Juliette Binoche, Marion Cotillard, Guillaume Canet, Mathieu Amalric, Benoît Poelvoorde Danny Boon υπόσχονται μοναδικές στιγμές γέλιου

Tο αγαπημένο pop up κανάλι Novasummer είναι και πάλι εδώ και ετοιμάζεται να ανεβάσει την καλοκαιρινή διάθεση με γαλλική φινέτσα! Η Nova προσκαλεί τους συνδρομητές της αυτό το καλοκαίρι, να γελάσουν καθημερινά με μια δόση από τις καλύτερες γαλλικές κωμωδίες με τους καλύτερους Γάλλους ηθοποιούς, μέσα από το καλοκαιρινό κανάλι Novasummer προβάλλοντας από τις 5 Ιουνίου έως τις 15 Αυγούστου, δύο ταινίες back to back από τις 21:00.

Μεταξύ άλλων οι συνδρομητές θα απολαύσουντη γαλλική all-time κλασική cult κωμωδία «Gazon Maudit!», το «Serial (Bad) Weddings 2» με τον Christian Clavier, καθώς και το «Mes Trésors» με τον Jean Reno, αλλά και το «R.A.I.D. Special Unit» με τον Danny Boon. Παράλληλα, το γαλλικό blockbuster «La Famille Bélier» και το «Potiche» με την Catherine Deneuve, όπως και το «How to Be a Good Wife» με την Juliette Binoche. Και φυσικά η Marion Cotillard και ο Guillaume Canet στο «Rock’n Roll», όπως ο Mathieu Amalric και ο Benoît Poelvoorde στο «Sink or Swim». Όλα εδώ, στο Novasummer!

Απόλαυσε τις ταινίες στο κανάλι Novasummer (θέση 200 και με ενεργοποιημένο το Catch Up 7 ημερών) αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.