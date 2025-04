Γαλλία: Έφοδοι της αστυνομίας μετά το κύμα επιθέσεων σε φυλακές – 25 συλλήψεις

Εικοσιπέντε συλλήψεις έγιναν σήμερα, σε όλη τη Γαλλία, έπειτα από το κύμα συντονισμένων επιθέσεων σε φυλακές και σε σπίτια, από τις 13 Απριλίου εναντίον φυλακών και σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι οι επιθέσεις είναι έργο συμμοριών που αντιδρούν σε μια νέα κυβερνητική καταστολή κατά της διακίνησης ναρκωτικών

#BREAKING France on Monday arrested at least 20 people in raids nationwide following prison attacks that had scared staff and rattled the government, a source tells AFP pic.twitter.com/kcUz51b1Bs