Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ισπανία και την Πορτογαλία – συμπεριλαμβανομένης της Μαδρίτης και της Λισαβόνας – που έχουν πληγεί από διακοπή ρεύματος και ολικό μπλακ-άουτ, οδήγησε στην αναβολή των αναμετρήσεων του Madrid Open.

Η Ιβηρική χερσόνησος έχει έρθει αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες καταστάσεις λόγω της μη ηλεκτροδότησης και αυτό επηρεάζει τα πάντα. Όσο κι αν προσπάθησαν με μικρές αναβολές να μεταφέρουν τα ματς του Madrid Open λίγο πιο μετά από την προγραμματισμένη τους ώρα, τελικά δεν θα γίνει κανένα παιχνίδι σήμερα.

Por motivos ajenos a la organización y para garantizar la seguridad, el apagón general que ha afectado a España este lunes 28 de abril, obliga a suspender tanto la sesión de día como de noche en el Mutua Madrid Open.#MMOPEN



