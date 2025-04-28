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28.04.2025 08:58

Ωραιόκαστρο: Στον εισαγγελέα οδηγείται ο αντιδήμαρχος για τον τραυματισμό του παιδιού από πόρτα που το καταπλάκωσε

28.04.2025 08:58
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Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο αντιδημάρχος Ωραιοκάστρου, για τον τραυματισμό παιδιού από χαλασμένη πόρτα που έπεσε πάνω του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του topontiki.gr, η αρμόδια εισαγγελέας έδωσε προφορική εντολή για την προσωρινή κράτηση του αντιδημάρχου, ο οποίος και εμφανίστηκε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα, όπου και πέρασε τη νύχτα, ενώ σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Από την πλευρά του, πληροφορίες από το δήμο Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη αναφέρουν ότι ο χώρος όπου συνέβη το ατύχημα δεν είναι στην αρμοδιότητά του (υπάγεται στην ΚΥΔ) και ότι το προηγούμενο διάστημα είχε προσπαθήσει να τον αποκτήσει, ώστε να αποκαταστήσει ζημιές και, φυσικά, την χαλασμένη πόρτα.

Όσον αφορά στο παιδάκι, το οποίο είναι Ουκρανικής καταγωγής και ζει με τους γονείς του στον δήμο Αμπελοκήπων, νοσηλέυεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

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