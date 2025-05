Η στιγμή που ο Πούτιν αγκαλιάζει αξιωματικό της Βόρειας Κορέας (Video)

Με… αγκαλιές από τον Πούτιν συνοδεύτηκε η παρουσία αξιωματικών της Βόρειας Κορέας στην παρέλαση της Μόσχας.

Ο Ρώσος επέλεξε έτσι να «αποδείξει» τη σχέση που έχει αναπτύξει με τη Βόρεια Κορέα και την αναγνώρισή του στη συμβολή των στρατιωτών της χώρας στις μάχες του Κουρσκ.

Συγκεκριμένα, ο Πούτιν πήγε εκεί που βρισκόταν η βορειοκορεατική αποστολή και αγκάλιασε αξιωματικό του Κιμ Γιονγκ Ουν.

At the Victory Day parade in Moscow, Putin hugged North Korean generals to thank them for the North Korean army aiding the Russian Army in their war of aggression against Ukraine.



