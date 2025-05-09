Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μέλος σπείρας διακίνησης ναρκωτικών – Συνδέεται με κοκαΐνη αξίας 1.600.000 ευρώ

Έπειτα από πολυήμερη και συντονισμένη επιχείρηση των Αρχών, συνελήφθη στις 7 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη ένας 30χρονος ημεδαπός,που συνδέεται άμεσα με την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης, βάρους 53,778 κιλών, που εντοπίστηκε στον Πειραιά στις 10 Απριλίου 2025.

Η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας ναρκωτικών εκτιμάται σε περίπου 1.600.000 ευρώ.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από Κοινή Ομάδα Έρευνας-Επιχείρησης, αποτελούμενη από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατόπιν αξιοποίησης και διασταύρωσης πληροφοριών, αλλά και υλοποίησης ανακριτικών ενεργειών, οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 30χρονο στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, ως μέλος οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης με διεθνή δράση.

Ακολούθησαν νόμιμες κατ’ οίκον έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε δύο κατοικίες στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης και σε μία ακόμη στον Πλαταμώνα Πιερίας.

Kατασχέθηκε και ένα επιβατικό όχημα σχετιζόμενο με την υπόθεση, το οποίο παραδόθηκε υπό μεσεγγύηση στη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις Αρχές, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η κοκαΐνη που φτάνει από τη Λατινική Αμερική προς την ευρωπαϊκή αγορά εισάγεται κυρίως μέσω εμπορευματοκιβωτίων.

Η δράση των εγκληματικών οργανώσεων περιλαμβάνει συχνά άτομα που εργάζονται στους λιμένες ή αποκτούν παράνομα πρόσβαση σε αυτούς, γεγονός που ενισχύει τη διαπίστωση ότι η συγκεκριμένη οργάνωση έχει διεθνές χαρακτήρα και αποσκοπεί στη συστηματική εισαγωγή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών.

