Ο Τραμπ διαψεύδει την WSJ ότι έχει ήδη «εγκρίνει» σχέδια για επίθεση στο Ιράν – «Θα λάβει σκληρή απάντηση αν βοηθήσει το Ισραήλ» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Όλος ο κόσμος παρακολουθεί στενά τις επόμενες κινήσεις της Ουάσινγκτον και αν τελικά θα εμπλακεί περαιτέρω στην πολεμική σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης του έστειλαν πάντως ένα ξεκάθαρο απειλητικό μήνυμα: «Θα το μετανιώσει ο ανόητος Πρόεδρος των ΗΠΑ αν βοηθήσει το Ισραήλ» τόνισαν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να μην ξεκαθαρίζει τις προθέσεις του. Μπορεί να εμπλακεί μπορεί και.. όχι όπως δήλωσε άλλωστε ο ίδιος την Τετάρτη 18/6: «Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Κανείς δεν ξέρει τι θέλω να κάνω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το Ιράν έχει πολλά προβλήματα και θέλει να διαπραγματευτεί».

Σήμερα, Πέμπτη 19/6, εμφανίστηκε να παίρνει αποστάσεις από χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal που ανέφερε ότι ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος έχει ήδη «εγκρίνει» τα σχέδια για αμερικανική επίθεση στο Ιράν αλλά δεν έχει δώσει ακόμη τη διαταγή να προχωρήσουν.

Δίνει τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να παγώσει το πυρηνικό της πρόγραμμα;

Ο Τραμπ είπε σε συνεργάτες του ότι ενέκρινε σχέδια επίθεσης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά δεν έχει δώσει ακόμη την «οριστική διαταγή» να προχωρήσουν, διότι αναμένει να δει αν η χώρα θα συνθηκολογήσει και θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας –κάτι που αποκλείει ρητώς η Τεχεράνη–, ανέφερε στην ψηφιακή της έκδοση η εφημερίδα Wall Street Journal χθες Τετάρτη, επικαλούμενη τρεις πηγές της ενημερωμένες σχετικά.

«Η Wall Street Journal δεν έχει ιδέα ποιες είναι οι σκέψεις μου σχετικά με το Ιράν!» δήλωσε σήμερα ο Τραμπ με ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, σε μια προφανή αναφορά στο χθεσινό δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας.

Χθες ο ένοικος του Λευκού Οίκου και πάλι δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση αν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν πλήγματα εναντίον του Ιράν, δηλώνοντας «Ίσως θα το κάνω, ίσως όχι». «Κανείς δεν γνωρίζει τι θα κάνω», είπε ενώπιον δημοσιογράφων έξω από τον Λευκό Οίκο για ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση.

Σήμερα στις 18:30 ώρα Ελλάδας αναμένεται η σύγκληση της ομάδας συμβούλων του στην Αίθουσα Διαχείρισης κρίσεων του Λευκού Οίκου.

Tι σχολιάσει το ΥΠΕΞ του Ιράν

Την ίδια ώρα την ιρανική πυραυλική επίθεση που έπληξε νωρίτερα σήμερα (19.06.2025) το νοσοκομείο Σορόκα στην περιοχή Μπερ Σεβά του Ισραήλ, σχολίασε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος επέμεινε στο αφήγημα της Τεχεράνης ότι πρόκειται για στρατιωτικό κέντρο και μονάδα πληροφοριών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί ισχυρίστηκε ότι το νοσοκομείο «είχε εκκενωθεί σε μεγάλο βαθμό» και αυτό χρησιμοποιείτο κυρίως για τη νοσηλεία στρατιωτών του Ισραήλ που πολεμούν στον πόλεμο της Λωρίδα της Γάζας, ενώ τόνισε ότι προκλήθηκαν μόνο «επιφανειακές ζημιές».

«Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας θα συνεχίσουν να σφυροκοπούν τους εγκληματίες που στοχοποιούν τον λαό μας μέχρι αυτοί να σταματήσουν και να πληρώσουν για την εγκληματική τους επιθετικότητα εναντίον του έθνους μας», δήλωσε ο επικεφαλής τις ιρανικής διπλωματίας.

Ο ίδιος προέτρεψε επίσης τους Ισραηλινούς πολίτες να αποφεύγουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Το νοσοκομείο Σορόκα και δύο πόλεις κοντά στο Τελ Αβίβ έγιναν στόχος ιρανικών πυραύλων, με την ισραηλινή υπηρεσία άμεσης βοήθειας να επισημαίνει ότι τουλάχιστον 47 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση αυτή.

Η διοίκηση του νοσοκομείου ανακοίνωσε ότι το νοσοκομείο υπέστη «σοβαρές ζημιές» από την επίθεση.

«Ο βασικός στόχος της επίθεσης ήταν η βάση διοίκησης και πληροφοριών του ισραηλινού στρατού και το κέντρο εκπαίδευσης πρακτόρων της υπηρεσίας Πληροφοριών του στρατού στο τεχνολογικό πάρκο του Γκαβ- Γιάμ, που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο Σορόκα», μετέδωσε νωρίτερα το ιρανικό πρακτορείο Irna.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν τις ΗΠΑ

Το Συμβούλιο των Φρουρών της Επανάστασης, ένα σημαντικό όργανο της εξουσίας στο Ιράν, προειδοποίησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην επιχειρήσουν οποιαδήποτε παρέμβαση στο πλευρό του συμμάχου τους, του Ισραήλ.

Όπως απείλησαν, μια τέτοια ενέργεια θα είχε αποτέλεσμα μια «σκληρή απάντηση».

«Η εγκληματική αμερικανική κυβέρνηση και ο ανόητος πρόεδρός της πρέπει να ξέρουν με βεβαιότητα πως αν διαπράξουν το λάθος και κινηθούν εναντίον του Ιράν, θα έρθουν αντιμέτωποι με μια σκληρή απάντηση», ανέφερε το Συμβούλιο των Φρουρών σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Το Ισραήλ βομβάρδισε σήμερα πυρηνικούς στόχους στο Ιράν και ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν ένα ισραηλινό νοσοκομείο στη διάρκεια της νύχτας, καθώς ο επταήμερος αεροπορικός πόλεμος κλιμακώθηκε χωρίς να υπάρχει ακόμη κάποια ένδειξη εξόδου.

Μετά το πλήγμα, που προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ιατρικό κέντρο Soroca στην πόλη του νοτίου Ισραήλ Μπερσέβα, ο πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως οι “τύραννοι” της Τεχεράνης θα πληρώσουν “βαρύ τίμημα”.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού κάλεσε σήμερα σε “σεβασμό” και “προστασία” των νοσοκομείων μετά το ιρανικό πλήγμα στο νοσοκομείο, από το οποίο τραυματίστηκαν δεκάδες άνθρωποι.

“Οι τραυματίες και οι ασθενείς, το ιατρικό προσωπικό και τα νοσοκομεία πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού και προστασίας”, ανέφερε η ΔΕΕΣ στην πλατφόρμα X, κάνοντας έκκληση για τήρηση του διεθνούς δικαίου.

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε πως ο στρατός έλαβε οδηγίες να εντείνει τα πλήγματα σε στρατηγικά συνδεόμενους στόχους στην Τεχεράνη προκειμένου να εξαλέιψει την απειλή στο Ισραήλ και να αποσταθεροποιήσει το “καθεστώς του αγιατολάχ”.

Ο Νετανιάχου έχει πει πως οι στρατιωτικές επιθέσεις του Ισραήλ μπορεί να έχουν αποτέλεσμα την ανατροπή των ηγετών του Ιράν, και πως το Ισραήλ θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να απομακρύνει την “υπαρξιακή απειλή” που θέτει η Τεχεράνη.

Ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, μιλώντας στους δημοσιογράφους έξω από το νοσοκομείο που επλήγη, είπε πως η “αλλαγή καθεστώτος” στην Τεχεράνη δεν είναι ένας από τους στόχους που έχει θέσει “προς το παρόν” το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης:

To Ιράν υπερασπίζεται το πλήγμα κατά του ισραηλινού νοσοκομείου Soroka – Νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων ανέφεραν οι IDF

Εγκλωβισμένοι Ισραηλινοί στην Κύπρο λόγω των ιρανικών επιθέσεων – Επιστρέφουν με πλοίο

Νέα πρόκληση για την άμυνα του Ισραήλ: Το Ιράν παρακάμπτει το Iron Dome με πύραυλο πολλαπλών κεφαλών