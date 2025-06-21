Το Ισραήλ εξαπολύει επιδρομές σε περιοχές στα στενά του Ορμούζ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι πραγματοποιεί επιδρομές στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς, του μεγάλου λιμανιού του Ιράν στα στενά του Ορμούζ.

Οι ισραηλινές επιδρομές κατά του Ιράν που ξεκίνησαν στις 13 Ιουνίου είχαν επικεντρωθεί μέχρι σήμερα στις κεντρικές και τις δυτικές περιοχές της χώρας.

Ο στρατός του Ισραήλ «πλήττει αυτήν την στιγμή τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και εγκατάσταση οπλικών συστημάτων (…) στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού που σηματοδοτεί γεωγραφική επέκταση των εχθροπραξιών.

