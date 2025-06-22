ΚΥΣΕΑ: «Καμπανάκι» για το Ορμούζ, νέα έκκληση για αυτοσυγκράτηση στη Μέση Ανατολή

Σε κλίμα έντονης ανησυχίας για τις συνέπειες της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα σε λίγες μέρες.

Στην ανακοίνωση που εξεδόθη μετά το τέλος της συνεδρίασης, η κυβέρνηση δεν μοιάζει να ξεφεύγει από την ευρωπαϊκή «γραμμή», καθώς αναφέρει ότι «κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε αξιολόγηση των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

H κυβέρνηση εκφράζει την έντονη ανησυχία της. Αυτό που προέχει είναι η επίδειξη αυτοσυγκράτησης και η επανεκκίνηση των συζητήσεων προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση. Πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι η λύση στο ζήτημα αυτό πρέπει να αναζητηθεί μέσω της διπλωματίας».

Από την άλλη, η ανησυχία για τις συνέπειες του κλεισίματος από το Ιράν του στενού του Ορμούζ, θαλάσσιας διόδου από την οποία περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, καθώς υπογραμμίζεται ότι «η κυβέρνηση – μέσω του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης προς τη ναυτιλιακή κοινότητα με συστάσεις παραμονής σε ασφαλές λιμάνι για τα πλοία ελληνικής σημαίας και συμφερόντων που βρίσκονται κοντά στα Στενά του Ορμούζ μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης», ενώ τονίζεται ότι «προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η ασφάλεια των πολιτών της στην περιοχή», καθώς και ότι «οι ελληνικές αρχές παραμένουν σε επαγρύπνηση σε όλα τα επίπεδα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων μιας σύνθετης και αβέβαιης γεωπολιτικής συγκυρίας».

Η τελευταία αυτή φράση είναι και το «κλειδί» της συνεδρίασης, δεδομένου ότι το Ιράν έχει ξεκαθαρίσε ότι, αν δεχθεί επίθεση από τις ΗΠΑ θα απαντήσει, βάζοντας στο στόχαστρο αμερικανικά assets στην ευρύτερη περιοχή, όπως, π.χ. στρατιωτικές βάσεις. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη η κυβέρνηση είχε… μισο-διαψεύσει πληροφορίες ότι σκοπεύει να ενισχύσεις την άμυνα στη βάση της Σούδας με συστοιχία Patriot, με το υπουργείο Άμυνας να περιορίζεται να πει ότι δεν σχολιάζει αμυντικούς σχεδιασμούς της χώρας. Ταυτόχρονα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων σε βάσεις και άλλα συμφέροντά τους μετά τα πλήγματα στο Φορντό, το Ισφαχάν και τη Νατάνζ.

Κυβερνητικές πηγές μιλούν πλέον ανοιχτά για «αλλαγή πίστας» μετά το χτύπημα Τραμπ στον Ιράν, και εκτιμούν ότι πλέον είναι μονόδρομος για τις ΗΠΑ να πετύχουν ολοκληρωτικά τον βασικό τους στόχο, να μην έχει δηλαδή το καθεστώς της Τεχεράνης πυρηνικό πρόγραμμα, ούτε δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου (η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα δεν έπαθε ζημιά από τους βομβαρδισμούς). Και προφανώς θα υπάρξει αντίδραση από το Ιράν. «Πριν την ειρήνη, πιθανότατα θα υπάρξει κλιμάκωση» έλεγε υπουργός της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι το Ιράν έχει μόνο ένα διαπραγματευτικό χαρτί και αυτό δεν είναι άλλο από το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Βέβαια, οι ίδιες πηγές θεωρούν έως απίθανο να εμπλακεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο άμεσα η χώρα μας στον εν εξελίξει πόλεμο, μέσω για παράδειγμα, ενός ιρανικού χτυπήματος στην αμερικανική βάση στη Σούδα, ωστόσο υπογραμμίζεται ότι όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι σε απόλυτη εγρήγορση. Από εκεί και πέρα, εκτιμάται ότι οι συνέπειες από το κλείσιμο του Ορμούζ θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια του μπλοκαρίσματος της διόδου, αν και επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς μεγάλης ποσότητας πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, η οποία μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά.

Ο μεγάλος προβληματισμός είναι ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ταχεία αποκλιμάκωση και ο αποκλεισμός του Ορμούζ ξεπεράσει τις 10 – 15 ημέρες, τότε θεωρείται δεδομένο ότι θα εμφανιστούν και πάλι πληθωριστικές πιέσεις στη χώρα – και παντού, βέβαια – οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ανατροπές στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, ειδικά όσον αφορά στη δημοσιονομική πολιτική. «Αν έχουμε πάλι άνοδο στις τιμές, τα πράγματα θα είναι δύσκολα», είναι ατάκα που χρησιμοποίησε κυβερνητικό στέλεχος, αν και εκτίμησε ότι το Ιράν δεν μπορεί να κλείσει το Ορμούζ επί μακρόν, καθώς από εκεί περνά και το πετρέλαιό του για την Κίνα.

Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι το μεταναστευτικό βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση στις ροές από Λιβύη και, προφανώς, η εντελώς έκκρυθμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή δεν προοιωνίζεται μείωση των ροών αυτών, το αντίθετο, μάλιστα. Όπως και νά’χει, πάντως, η Αθήνα προσπαθεί με κάθε τρόπο να συμμετάσχει στις προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης – η οποία θεωρείται από τις χειρότερες των τελευταίων ετών – καθώς θεωρεί οιαδήποτε άλλη εξέλιξη ως καταστροφική γενικότερα για την παγκόσμια σταθερότητα και ειρήνη και ειδικότερα για τη χώρα και την οικονομία της.

