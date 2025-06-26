Podcast – Δημήτρης Τάρλοου: «Η βία κινεί τους τροχούς της ιστορίας»

Το Θέατρο Πορεία κατεβαίνει στην Επίδαυρο για δεύτερη φορά, αλλά τώρα με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του στην πρώτη του σκηνοθεσία στο αργολικό θέατρο με την σοφόκλεια εκδοχή της Ηλέκτρας.

Με αυτή την αφορμή ο σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr. Αναφερόμενος στην υπόθεση του έργου είπε μεταξύ άλλων ότι στην Ηλέκτρα, ο ποιητής δεν δίνει απαντήσεις, οι θεοί απουσιάζουν, οι χρησμοί απλώς συμπίπτουν με τις ανθρώπινες αποφάσεις, η συνείδηση περνά σε δεύτερη μοίρα, οι Ερινύες δεν εμφανίζονται. Παρ’ όλα αυτά, το τίμημα για τους επιζώντες είναι βαρύ.

Είπε επίσης ότι στα αρχαία δράματα τίθενται τα μεγάλα ζητήματα της ύπαρξης. Τέλος σχετικά με το αν η παράσταση είναι επίκαιρη σήμερα είπε κατηγορηματικά ότι: «είμαι κατά της επικαιροποίησης των έργων που σκηνοθετώ».

