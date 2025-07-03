ΠΟΥ: Ζητά αύξηση τιμών κατά 50% μέσω φόρων στη ζάχαρη, το αλκοόλ και τον καπνό

Καπέλο στις τιμές των ζαχαρούχων ποτών, του αλκοόλ και του καπνού κατά 50% σε διάστημα 10 ετών μέσω της φορολόγησης, σε όλες τις χώρες, πιέζει να μπει ο ΠΟΥ, με στόχο να μειωθούν τα προβλήματα υγείας.

Η υπηρεσία για την Υγεία των Ηνωμένων Εθνών, πιστεύει οτι μια τέτοια κίνηση θα βοηθήσει στη μείωση της κατανάλωσης των προϊόντων, που συμβάλλουν σε ασθένειες όπως ο διαβήτης και ορισμένοι καρκίνοι, όπως και στην αύξηση των δαπανών σε μια εποχή όπου η βοήθεια για την ανάπτυξη μειώνεται δραστικά και το δημόσιο χρέος αυξάνεται.

Την πρωτοβουλία αυτή, την οποία και ονόμασε «3 έως το 35» την παρουσίασε στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη στη Σεβίλλη.

Μάλιστα σημείωσε οτι η φορολογική αυτή πρωτοβουλία θα μπορούσε να αποφέρει 1 τρισεκατομμύριοo δολάρια έως το 2035 βάσει των στοιχείων από τους υγειονομικούς φόρους σε χώρες όπως η Κολομβία και η Νότια Αφρική.

«Οι υγειονομικοί είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία που διαθέτουμε», σημείωσε ο Τζέρεμι Φάραρ, αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΠΟΥ για την Προαγωγή της Υγείας και την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Ασθενειών. «Είναι καιρός να δράσουμε».

Θυμίζουμε οτι ο ΠΟΥ έχει στηρίξει την επιβολή φόρων καπνού.

Τις αυξήσεις τιμών τις υποστηρίζει εδώ και δεκαετίες και έχει ζητήσει

Σε οτι αφορά ομως την επιβολή φόρων στο αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά την υποστηρίζει τα τελευταία χρόνια. Ωστοσο είναι η πρώτη φορά που προτείνει μια στοχοθετημένη αύξηση τιμών και για τα τρία προϊόντα.

«Οι φόροι θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα και να δώσουν ώθηση στα δικά τους συστήματα υγείας με τα χρήματα που θα συγκεντρώσουν επισήμανε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να σημαίνει πως μια κυβέρνηση σε μια χώρα μεσαίου εισοδήματος θα αύξανε τους φόρους στα προϊόντα αυτά για να ωθήσει την τιμή από τα 4 δολάρια σήμερα στα 10 δολάρια έως το 2035, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό, δήλωσε ο οικονομολόγος θεμάτων υγείας του ΠΟΥ Γκιγιέρμο Σαντοβάλ. Σχεδόν 140 χώρες έχουν ήδη αυξήσει τους φόρους στον καπνό και επομένως τις τιμές κατά 50% και πλέον κατά μέσο όρο μεταξύ 2012 και 2022, πρόσθεσε ο ΠΟΥ.

Ο Σαντοβάλ είπε ακόμη πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξετάζει επίσης να εκδώσει συστάσεις για ευρύτερη φορολόγηση, μεταξύ άλλων σε βάρος υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων.

