Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των μελών οργάνωσης που ξάφριζαν σπίτια στη Δυτική Αττική

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Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες, καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 4 ατόμων μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις οικιών σε περιοχές των Δυτικών Προαστίων και εξαρθρώθηκε την 10-6-2025 από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από πρόσωπα που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα και απλή συνέργεια σε αυτή, καθώς και συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Πρόκειται για τους συλληφθέντες:

ΤΣΙΤΣΙΚΟ Νικόλαο του Χρήστου και της Κωνσταντίνας, γεννηθέντα την 7-5-2001 στην Αθήνα,

ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟ Αναστάσιο-Ευάγγελο του Παναγιώτη και της Ευστρατίας, γεννηθέντα την 24-7-2004 στην Αθήνα,

ΚΑΡΑΓΓΟΥΝΗ Ευάγγελο αγνώστου πατρός και της Άννας – Μαρίας, γεννηθέντα την 17-12-1998 στην Αθήνα,

και τον μη συλληφθέντα: ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Ευθύμιο αγνώστου πατρός και της Βασιλικής, γεννηθέντα την 12-9-2005 στην Αθήνα.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τους κατηγορούμενους σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα, καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Έτσι δρούσαν

Οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση κλοπών-διαρρήξεων σε οικίες και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους άνω των 120.000 ευρώ.

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, οι κατηγορούμενοι έχοντας ως ορμητήριο οικισμό του Ασπροπύργου, κυρίως μετά τη δύση του ηλίου κινούμενοι με επιχειρησιακά οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγισή και εν συνεχεία τη διαφυγή τους, αφού επέλεγαν τις οικίες-στόχους τους, αναζητώντας κυρίως μονοκατοικίες και διαμερίσματα ισογείου ή πρώτου ορόφου, και έχοντας προσχεδιάσει τον τρόπο δράσης τους, εισέρχονταν σε αυτές με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και χρήση γαντιών και αφαιρούσαν κοσμήματα, χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Σημειώνεται πως κατά τη διάπραξη των κλοπών τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους όπως «μπουκαδόροι», «τσιλιαδόροι», οδηγός οχήματος και συντονιστής ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με τον συντονισμό και την ενημέρωση των λοιπών μελών σε περίπτωση εμφάνισης της Αστυνομίας ή των ενοίκων.

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