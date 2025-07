Κύπρος: Πύρινη κόλαση με δύο νεκρούς, δεκάδες εγκλωβισμένους και καταστροφές σε οικισμούς – Στέλνει ενισχύσεις η Ισπανία (videos)

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, εξαιτίας της τεράστιας πυρκαγιάς που μαίνεται από την Τετάρτη (23/7) στην Κύπρο, καταστρέφοντας οικισμούς και απειλώντας κοινότητες, εν μέσω ακραίου καύσωνα.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε ορεινή περιοχή βόρεια της Λεμεσού, και εξαπλώθηκε ραγδαία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο σοροί εντοπίστηκαν σε καμένο όχημα.

Η αναγνώριση αναμένεται να γίνει προκαταρκτικά από τα στοιχεία του αυτοκινήτου του το οποίο βρέθηκε ολοσχερώς καμένο στο δρόμο Λάνιας-Άλασσας.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (24/7) οι Αρχές ανέφεραν ότι στο ίδιο όχημα εντοπίστηκε και δεύτερο απανθρακωμένο πτώμα. Εκκρεμεί και για το δεύτερο θύμα η διαδικασία της ταυτοποίησης.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και το μέτωπο της φωτιάς τεράστιο. Έχουν κινητοποιηθεί όλες οι δυνάμεις», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, από το σημείο της καταστροφής.

Οι πυρκαγιές κατέστρεψαν κατοικίες στις κοινότητες Σούνι και Ζανακιά τα ξημερώματα της Πέμπτης, ενώ τα πυροσβεστικά αεροσκάφη θα επιχειρήσουν εκ νέου με το πρώτο φως της ημέρας, καθώς η πτήση τους είχε διακοπεί λόγω σκότους.

Στο μεταξύ, η κυπριακή αστυνομία για ώρα αναζητούσε για ώρα δίοδο για απεγκλωβισμό 36 κατοίκων της Λόφου από το πύρινο μέτωπο της φωτιάς, περίπου 26 χλμ. από τη Λεμεσό.

Όπως δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κοινοτάρχης Λόφου, Γιάννος Νεοφύτου, παρά το ότι είχαν έγκαιρα ενημερωθεί οι περίπου 230 κάτοικοι της κοινότητας για εκκένωση, αριθμός κατοίκων παρέμεινε στο χωριό, το οποίο περικυκλώθηκε τελικά από τις φλόγες.

Οι εγκλωβισμένοι ήταν μέσα σε λεωφορείο και μαζί τους βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας και της Πολιτικής Άμυνας.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης κατέστη δυνατό να μεταβούν σε ασφαλές σημείο, επιβεβαίωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Ωστόσο αργότερα ο ίδιος ανέφερε ότι, λόγω αναζωπύρωσης, τα λεωφορεία της αστυνομίας επιστρέφουν σε ασφαλές σημείο.

Επιπλέον, δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με εγκαύματα ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 περιστατικά με πολίτες που παρουσίαζαν αναπνευστική δυσχέρεια και προβλήματα στα μάτια.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Κύπρου, έδωσε οδηγίες για άμεση εκκένωση κοινοτήτων, κατασκηνωτικών και εκδρομικών χώρων λόγω των πυρκαγιών στην ορεινή περιοχή Λεμεσού.

Λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στη περιοχή της ορεινής Λεμεσού, δόθηκαν οδηγίες για άμεση εκκένωση των κοινοτήτων Άγιος Αμβρόσιος, Κυβίδες, Σούνι-Ζανατζιά, Άγιος Θεράπων, Ποταμιού, Μαλλιά, Βάσα, Βουνί, Κοιλάνι, Λόφου, Πέρα Πεδί, Μονάγρι, των κατασκηνωτικών χώρων Πλατρών, Πέρα Πεδίου Αγίας Μαύρης και άλλων εκδρομικών χώρων στη γύρω περιοχή.

Άτομα που παραμένουν στην περιοχή προτρέπονται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών για τη δική τους ασφάλεια.

Η Ισπανία θα στείλει δύο εναέρια μέσα για να βοηθήσουν στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών σε Λεμεσό και Πάφο, ανέφερε σε νέα του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως σημείωσε, υπήρξε θετική ανταπόκριση και από την Ισπανία στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπληρώνοντας πως γίνονται διευθετήσεις ώστε τα δύο μέσα να αναχωρήσουν το πρωί.

Επίσης, η Ιορδανία έχει εκφράσει την πρόθεσή της να συνδράμει τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Παράλληλα, την ετοιμότητα του ψευδοκράτους να βοηθήσει στη κατάσβεση της πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό εξέφρασε ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ λέγοντας ότι ήδη προσέφερε βοήθεια μέσω των Ηνωμένων Εθνών και της αρμόδιας τεχνικής επιτροπής.

Σε ανακοίνωσή του, εκφράζει λύπη για την κατάσταση που επικρατεί και για την εκκένωση πολλών χωριών λόγω της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Λεμεσού, και σημειώνει ότι η «τδβκ» (ψευδοκράτος) παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Αναφέρει ακόμη ότι έχουν διαβιβάσει την προσφορά τους για υποστήριξη και βοήθεια για την πυρόσβεση στα Ηνωμένα Έθνη αλλά και μέσω του «ειδικού εκπροσώπου» του και του συντονιστή των Τεχνικών Επιτροπών, οι οποίοι, όπως σημειώνει, «επικοινώνησαν απευθείας με τους Ελληνοκύπριους ομολόγους τους», ενημερώνοντάς τους ότι εξοπλισμός, προσωπικό και τεχνική υποστήριξη μπορούν να παρασχεθούν εάν χρειαστεί, μέσω της σχετικής τεχνικής επιτροπής.

«Ελπίζω ότι η καταστροφή θα τεθεί υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατό», καταλήγει.

Την Τετάρτη (23/7) η θερμοκρασία στο νησί έφτασε τους 43 βαθμούς Κελσίου, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποίηση επιπέδου «πορτοκαλί». Οι συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν την Πέμπτη, με θερμοκρασίες έως και 44 βαθμούς — η υψηλότερη του έτους μέχρι στιγμής.

A huge forest fire is currently burning in the Limassol Valley, Cyprus. pic.twitter.com/vpKx4M4ThR