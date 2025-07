Ρωσία: Συντριβή αεροσκάφους με 49 επιβάτες κοντά στα σύνορα με την Κίνα

Αεροπορική τραγωδία στη Ρωσία, όπου αεροσκάφος της Angara Airlines που είχε αναχωρήσει από το Καμπαρόφσκ με προορισμό την πόλη Τίντα στην περιοχή Αμούρ συνετρίβη 16 χιλιόμετρα από τον προορισμό του.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους τύπου Antonov An-24 με 50 επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σε πλαγιά βουνού 16 χλμ. από την Τίντα, ενώ σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, δεν υπάρχουν επιζώντες από τη συντριβή του αεροπλάνου, μετέδωσε το TASS.

Ως πιθανή αιτία του δυστυχήματος εξετάζεται λάθος του πληρώματος κατά την προσγείωση υπό συνθήκες χαμηλής ορατότητας καθώς στην περιοχή επικρατούσε κακοκαιρία. Η υπηρεσία Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών ανέφερε ότι βρέθηκε το σημείο της πτώσης.

The wreckage of the aircraft has already been found — 15 km from Tynda, on the slope of a mountain near the village of Kuvykta.

There were 48 people on board at the time of the crash.#Russia #planecrash pic.twitter.com/mYCCVmqSqm