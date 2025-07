Ιταλία: Φωτιά στη Σαρδηνία, απομακρύνθηκαν 140 τουρίστες

#NEWS – #Incendio in #Sardegna, fiamme a ridosso della spiaggia di #Villasimius, bagnanti in fuga.

Grave situazione a #PuntaMolentis, il fuoco ha bloccato quasi integralmente le possibili uscita. Mobilitata anche la Capitaneria di porto di #Cagliari per una possibile operazione… pic.twitter.com/5tFi9fkrol