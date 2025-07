Μαρία Σάκκαρη: Σταμάτησε το παιχνίδι για να σώσει ένα σκαθάρι (Video)

Σε έναν από τους αγώνες της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά της Ουάσινγκτον, ένα ασυνήθιστο περιστατικό έκλεψε για λίγο την παράσταση.

Καθώς η Ελληνίδα τενίστρια ετοιμαζόταν να σερβίρει, εντόπισε ένα σκαθάρι στο γήπεδο. Τότε, σταμάτησε τον ρυθμό του παιχνιδιού για να το απομακρύνει, μεταφέροντάς το με τα χέρια της εκτός κορτ.

Όλα έδειχναν να έχουν εξελιχθεί με τρόπο συγκινητικό, με τον σχολιαστή του αγώνα να επαινεί τη Σάκκαρη λέγοντας: «Καλή δουλειά από την τενίστρια. Φροντίζει το μικρό και αξιαγάπητο έντομο». Όμως, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

Greek tennis player Maria Sakkari picked up a beetle from the court during a tournament and carried it to the fence, but a few seconds later it was squashed by a ball boy. pic.twitter.com/qEKOGPxYTb