Επανένωση – έκπληξη των Destiny’s Child στη συναυλία της Μπιγιονσέ (Videos)

Η Beyoncé ολοκλήρωσε την περιοδεία της «Cowboy Carter Tour» στο Allegiant Stadium στο Λας Βέγκας με μια φαντασμαγορική τελική συναυλία που περιελάμβανε αρκετούς καλεσμένους – έκπληξη.

Πιο συγκεκριμένα, η Queen Beyoncé επανενώθηκε με το συγκρότημά της, Destiny’s Child στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια. Το τρίο ερμήνευσε τα τραγούδια «Lose My Breath» και «Bootylicious», μαζί με το τραγούδι της Beyoncé «Energy».

Οι Destiny’s Child τραγούδησαν πρώτη φορά μαζί μετά το 2018

Destiny’s Child reunited for the last show of the #COWBOYCARTERTOUR in Las Vegas pic.twitter.com/qeQpPYSSUQ