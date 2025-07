Ισραηλινός έποικος ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία Παλαιστίνιου ακτιβιστή του «No Other Land» – Τέθηκε σε… κατ΄ οίκον περιορισμό – (Σκληρό video)

Ο Άουντα Χαθαλίν, 31 ετών, Παλαιστίνιος δάσκαλος αγγλικών και γνωστός ακτιβιστής από το χωριό Ούμ αλ-Χαΐρ στη νότια Δυτική Όχθη, σκοτώθηκε από πυροβολισμό Ισραηλινού εποίκου τη Δευτέρα, σε ένα ακόμη αιματηρό επεισόδιο στην κατεχόμενη περιοχή. Ο Χαθαλίν ήταν γνωστός για τη δράση του ενάντια στις κατασχέσεις γης και είχε συμμετάσχει στο βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «No Other Land», το οποίο καταγράφει τη ζωή των Παλαιστινίων υπό ισραηλινή κατοχή.

Ο ύποπτος για τον πυροβολισμό είναι ο Γινόν Λέβι, ιδιοκτήτης παράνομου ισραηλινού οικισμού (αγροκτήματος) κοντά στη Χεβρώνα και εργολάβος χωματουργικών έργων. Ο Λέβι είχε γίνει στόχος αμερικανικών κυρώσεων από τη διοίκηση Μπάιντεν, κατηγορούμενος για συστηματική βία και εκφοβισμό εναντίον Παλαιστινίων. Οι ΗΠΑ τον κατονόμασαν για πράξεις που περιλάμβαναν τη βίαιη εκδίωξη Παλαιστινίων και τη συνεργασία του με τον ισραηλινό στρατό για την κατεδάφιση παλαιστινιακών χωριών. Ωστόσο, οι κυρώσεις αυτές άρθηκαν με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία τις χαρακτήρισε «παράνομες, ριζοσπαστικές και αντιδημοφιλείς».

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο Λέβι και συνεργάτης του χρησιμοποιούσαν μπουλντόζα για να ανοίξουν δρόμο μέσα από παλαιστινιακά χωράφια. Παλαιστίνιοι τους πλησίασαν και προκλήθηκε ένταση, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο Χαθαλίν καθόταν λίγο πιο μακριά σε ένα τοπικό κέντρο, αλλά ο Λεβί τον πυροβόλησε και τον σκότωσε, σύμφωνα με μάρτυρες.

Σκληρό βίντεο που έρχεται στο φως από τον συν-σκηνοθέτη του βραβευμένου ντοκιμαντέρ, Γιούβαλ Αβραάμ, δείχνει τον Λέβι να πυροβολεί:

An Israeli settler just shot Odeh Hadalin in the lungs, a remarkable activist who helped us film No Other Land in Masafer Yatta. Residents identified Yinon Levi, sanctioned by the EU and US, as the shooter. This is him in the video firing like crazy. pic.twitter.com/xH1Uo6L1wN